Bağcılar'da ambulansa yönelik saldırı ve gözaltı

Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde 18.11.2026 tarihinde, vakaya müdahale eden ambulansın önü bir şahıs tarafından kesildi ve araçta görevli sağlık ekiplerine yönelik saldırı ile tehdide varan sözler söylendi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

olayın gelişimi:

Ambulans ekiplerinin müdahalesi sırasında önünü kesen şahıs, görevlilere yönelik hakaret ve tehdit içerikli davranışlarda bulundu. Saldırı anı, olay yerindeki kameralarda kayda geçti; görüntüler, ekiplerin olay sonrası yaptığı araştırmada olayı aydınlatmada delil teşkil etti.

takip ve yakalama:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, saldırıyı gerçekleştiren şahsın M.K. (42) olduğu tespit edildi. Şahsın şehir dışına çıkmak amacıyla Bayrampaşa otogarına gittiği belirlendi ve yürütülen takip sonucu M.K., şehirler arası otobüse binmek üzereyken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik kamerası kayıtları ve polis tespitleri, olayın aydınlatılmasında temel deliller olarak kayda geçti. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar ve tehditler konusunda gerekli idari ve adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

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