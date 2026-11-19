Operasyon ve arama:

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada bir araç durduruldu. Narkotik dedektör köpeği JPO ile yapılan detaylı aramada, otomobilin lastiği içerisine gizlenmiş 8 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Valiliğin açıklaması:

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucuyla mücadelenin hem operasyonel hem de önleyici faaliyetlerle kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca gençleri ve toplumun geleceğini tehdit eden uyuşturucu madde ticareti ile organize suç örgütlerine karşı mücadelenin azimle devam edeceği ifade edildi.

SİİRT'TE ARAÇ LASTİĞİNE ZULALANMIŞ HALDE 8 KİLO 900 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ