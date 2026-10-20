Ambulanslarda oksijen güvenliği: Eskişehir'de personel eğitimi öncelik oldu

Eskişehir'de ambulans personeline oksijen sistemleri eğitimi

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği koordinasyonunda düzenlenen eğitim, 16 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Programa 13 acil sağlık personeli katılım sağladı ve etkinlik, ambulanslardaki oksijen tüpü ve sistemlerinin güvenli kullanımına odaklandı.

eğitimin kapsamı ve amaçları:

Eğitim kapsamında, oksijen sistemlerinin işleyişine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı ve muhtemel risklerin tespiti ile kazaların önlenmesine yönelik yaklaşımlar ele alındı. Katılımcılara sistemlerin doğru kullanımı ve güvenli müdahale yöntemleri hakkında rehberlik sunularak hem hasta bakım kalitesinin hem de personel güvenliğinin artırılması hedeflendi.

periyodik uygulama ve beklentiler:

Program, İl Ambulans Servisi Başhekimliği vizyonu doğrultusunda periyodik aralıklarla tekrarlanıyor. Bu tür eğitimlerin ekip hazırlığını güçlendirerek olası arıza ve insan kaynaklı hataları azaltması ve acil sağlık hizmetlerinde sürekliliği desteklemesi bekleniyor. Eğitim, sistemlerin işleyişine dair sunulan bilgilendirmelerin tamamlanmasıyla sona erdi.

ESKİŞEHİR İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ TARAFINDAN ACİL SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK "OKSİJEN TÜPÜ VE SİSTEMLERİNİN GÜVENLİ KULLANIMI EĞİTİMİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.