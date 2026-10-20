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Ayazağa’da 20 yıllık mağazanın emeği selde suya gömüldü

Sarıyer Ayazağa'daki 20 yıllık hazır giyim mağazası selde 1.7 metre suyla doldu; ürünler ve ekipmanlar zarar gördü, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ayazağa’da 20 yıllık mağazanın emeği selde suya gömüldü

sel anı güvenlik kamerasında:

İstanbul'da geçen hafta etkili olan kuvvetli sağanak, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sele dönüştü ve bölgede bulunan 20 yıllık hazır giyim mağazasını kısa sürede etkisi altına aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, selin mağazaya aniden ve yüksek hızla dolduğu; içeride bulunan iki çalışanın güçlükle dışarı çıktığı görülüyor.

mağazanın durumu ve zararın boyutu:

İşletme yaklaşık 600 metrekare büyüklüğünde bir alana sahip. Sel sırasında mağaza içindeki su seviyesi 1.70 metreye kadar yükseldi ve ürünler, stantlar ile ekipmanların büyük bölümü çamurla kaplandı. İşletme sahibi Kenan Sümer (56), dışarıdan gelen büyük bir su kütlesinin aniden dükkâna dolduğunu belirtti ve çalışanların kaçışının zor olduğunu aktardı.

Sümer, su hacmini tahmini olarak hesaplayıp bunun yaklaşık 100 kamyon suya denk geldiğini ifade etti. Mağazanın yeniden kurulması için tahmini zararın 6-7 milyon lira civarında olduğunu söyleyerek bu rakamın abartısız olduğunu vurguladı.

müdahale ve toplumsal destek:

Selin ardından bölgeye gelen ekipler arasında İstanbul Valisi Davut Gül ile belediye ekipleri yer aldı; ayrıca Ankara, Trakya ve Kırklareli'den destek ekipleri ve jandarma müdahalesi oldu. Sümer, gelen ekiplerin yorulmadan çalıştığını belirtti.

Mağaza sahibine göre gönüllüler de sahada önemli rol oynadı; çok sayıda kişi ve farklı yaştan gönüllüler, giysiden ayakkabıya kadar yardım malzemeleriyle destek oldu. Sümer, yıllardır emek vererek büyüttüğü işyerini tekrar açmak için çabalayacağını ve devlet desteği beklediklerini söyledi.

Görüntüler ve görgü tanıklarının anlatımı, İstanbul'daki ani sağanakların kent içi altyapı ve iş yerleri üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Ayazağa'daki mağaza sahibinin anlatımı, mağazanın önümüzdeki dönemde yeniden faaliyete geçirilmesi için hem maddi hem de lojistik düzeyde destek ihtiyacını öne çıkarıyor.

Ayazağa’da 20 yıllık mağaza sele teslim oldu: Suların mağazaya dolduğu anlar kamerada

Ayazağa’da 20 yıllık mağaza sele teslim oldu: Suların mağazaya dolduğu anlar kamerada

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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