Anne ölümlerine karşı ilde ortak seferberlik

Toplantının amacı ve katılımcılar:

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anne Ölümleri İl Değerlendirme Toplantısı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı Dr. Tuba Esra Şahlar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, müdürlük idarecileri ve kurul üyeleri katıldı.

Risk tespiti ve takip sistemi:

Toplantıda özellikle riskli gebeliklerin erken dönemde tespiti ve anne adaylarının düzenli takibinin sağlanması ön plana çıktı. Katılımcılar, gebelik sürecinde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının zamanında belirlenmesi ve gerekli müdahalelerin gecikmeden yapılabilmesi için tarama protokollerinin ve yönlendirme mekanizmalarının etkinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Koordinasyon ve hizmetlerin güçlendirilmesi:

Sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi toplantının bir diğer önemli gündem maddesi oldu. Hastaneler, aile hekimlikleri ve halk sağlığı birimleri arasındaki iletişim kanallarının ve hasta takip süreçlerinin standardize edilmesi, sevk zincirinin işlemeye devam etmesi için önerildi.

Katılımcılar, anne sağlığının korunması için yalnızca klinik müdahalelerin değil, aynı zamanda hasta eğitimi, erişilebilir hizmetler ve doğum sonrası izlemin de önemine dikkat çekti. Bu kapsamda sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin düzenli olarak yapılması kararlaştırıldı.

Toplantı sonucunda alınan kararlar arasında riskli gebeliklerin izlenmesi için mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi, sağlık personelinin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve kurumlararası veri paylaşımının iyileştirilmesi yer aldı. Bu adımların anne ölümlerinin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

ANNE ÖLÜMLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK TEDBİRLERİN ELE ALINDIĞI ANNE ÖLÜMLERİ İL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ERKEN TESPİTİ, ANNE ADAYLARININ ETKİN TAKİBİ VE SAĞLIK KURULUŞLARI ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ KONULARI DEĞERLENDİRİLDİ.