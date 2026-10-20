Öztürkler: Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinden taviz yok

Bişkek'te net duruş:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu'nda Kıbrıs meselesine ilişkin kararlı bir mesaj verdi. "Egemen eşitliğimizden asla taviz vermeyeceğiz" sözleriyle Kıbrıs Türk halkının adadaki statüsü ve haklarına ilişkin tutumunu net biçimde ortaya koydu.

Toplantı, "Yapay Zekâ ve Teknolojik İlerleme Çağında Türk Dünyasında Parlamentolar Arası İş Birliği" temasıyla düzenlendi. Öztürkler konuşmasında KKTC'nin Türk dünyasındaki konumuna, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesine ve Kıbrıs sorununun çözümünde izlenmesi gereken ilkeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

egemen eşitlik ve iki halk gerçeği:

Öztürkler, Kıbrıs'ta iki ayrı halk bulunduğunu vurgulayarak adadaki herhangi bir uzlaşının iki tarafın eşitliği ve adadaki gerçekler esas alınarak şekillenmesi gerektiğini belirtti. Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki tutumundan geri adım atmayacağını, halkın demokratik iradesinin ve egemenlik haklarının korunacağını ifade etti.

Konuşmada, Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne indirgeyen yaklaşımların kalıcı bir çözüm getirmeyeceği savunuldu; müzakere zemininin tarafların eşitliğini gözetmesi gerektiği tekrarlandı.

güvenlik vurgusu: TSK'nın rolü:

Öztürkler ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) adadaki varlığının Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Uluslararası sistemde hukuk ve insan haklarının her zaman eşit biçimde uygulanmadığını belirten Öztürkler, TSK'nın varlığının barış, güvenlik ve geleceğe güvenle bakabilmenin önemli teminatlarından biri olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede Türkiye'nin rolünün ve desteğinin Kıbrıs Türk halkı için belirleyici olduğu, tarihsel süreç içinde halkın kimliğini, varlığını ve egemenliğini korumak için verilen mücadelede Türkiye'nin yanında yer aldığı ifade edildi.

türkiye desteği ve TÜRKPA üyelik hedefi:

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a uluslararası platformlarda KKTC'nin haklarını savunmaları nedeniyle teşekkür etti. KKTC'nin TÜRKPA bünyesinde tam üyelik hedefinin yinelediği konuşmada, bunun Türk dünyasındaki birlikteliği güçlendireceği ve Doğu Akdeniz'de ortak hareket kapasitesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Ayrıca Genel Kurul'un ana teması doğrultusunda yapay zekâ ve dijital dönüşümün ekonomiden eğitime, sağlıktan güvenliğe kadar geniş bir alanda devletlerin geleceğini şekillendirdiği; bu alanda parlamentolar arası iş birliğinin önem taşıdığına dikkat çekildi.

Öztürkler'e Bişkek'teki temaslarında Cumhuriyet Meclisi İdari Amiri ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemi Öztürk ile Başkanlık Divanı Üyesi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu eşlik ediyor. Delegasyonun katılımı, KKTC'nin uluslararası platformlarda görüşlerini aktarma çabalarının bir parçası olarak sunuldu.

KKTC CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI ZİYA ÖZTÜRKLER, TÜRKPA 15. GENEL KURULU'NDA KONUŞTU