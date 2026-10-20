Denizli İdman Yurdu ile geçmişe dönük hesaplaşma: eski başkanın üyeliği askıya alındı

yönetim kurulundan yapılan açıklama:

Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü Yönetim Kurulu, kulüple ilişiği bulunmayan eski başkan İbrahim Gürel hakkında alınan yönetim kararı ve yürütülen mali işlemlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, eski başkanın üyelik kaydının askıya alındığı ve kulübün geçmiş dönemden kalan borç yükümlülüklerini ödemeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, teknik ekip ve futbolcuların performansına odaklanması gereken bu kritik dönemde kulübün sürekli tartışma konusu haline geldiği vurgulandı. Yönetim Kurulu, eski başkanın müsabaka öncesi yaptığı açıklamaların haksız ve gerçeklikten uzak olduğunu belirterek bu tutumun samimiyetini zedelediğini ifade etti.

mali yükümlülükler ve sorumluluk iddiaları:

Metinde, kulübün mali sorumluluklarını devraldığı geçmiş dönem sözleşmelerinden doğan borçları bugün hâlâ ödemeye devam ettiği açıklandı. Yönetim Kurulu, söz konusu dönemde görev yapan eski başkanın kulübe maddi veya manevi bir katkısının olmadığını ve finansal yükümlülüklerin mevcut yönetim tarafından büyük özveriyle yürütüldüğünü kaydetti.

hukuki adımlar ve iletişim çağrısı:

Kulüp, kendisini bağlamayan şahsın ileri sürdüğü iddialara karşı hukuki yollara başvurulduğunu ve ilgili beyan ile delillerin mercilere sunulduğunu duyurdu. Bundan sonra söz konusu şahsın açıklamalarına basın yoluyla cevap verilmeyeceği, sürecin ivedilikle hukuki merciler nezdinde takip edileceği belirtildi.

Yönetim Kurulu son olarak taraftarlardan ve kamuoyundan, kulübe ilişkin bilgileri yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmelerini rica etti ve takımın sportif hedeflerine odaklanma çağrısını yineledi.

DENİZLİ İDMAN YURDU 1959 SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU, MAÇLAR ÖNCESİ YAPILAN ASILSIZ İDDİALARA SERT BİR DUYURUYLA YANIT VERDİ. ESKİ BAŞKAN İBRAHİM GÜREL’İN KULÜPLE İLİŞİĞİNİN KESİLEREK ÜYELİK KAYDININ ASKIYA ALINDIĞI BİLDİRİLİRKEN, GEÇMİŞ DÖNEMDEN KALAN BORÇLARIN ÖDENMESİNE DEVAM EDİLDİĞİ VE İDDİALARA KARŞI ADLİ MAKAMLARA BAŞVURULDUĞU AÇIKLANDI.