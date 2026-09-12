Güvenlik kamerasına yansıyan çarpışma: Namal Kavşağı'nda yaya yaralandı

kaza ve ilk müdahale:

Karabük'te, Namal Kavşağında meydana gelen kazada bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

görüntüler ve olayın kaydı:

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlar olayın gerçekleştiği anı gösteriyor.

KARABÜK’TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANIRKEN, KAZA ANI BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.