Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Güvenlik kamerasına yansıyan çarpışma: Namal Kavşağı'nda yaya yaralandı

Karabük'te Namal Kavşağı'nda kimliği belirlenemeyen bir aracın çarptığı yaya yola savrularak yaralandı; kaza anı yakındaki iş yerinin kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 21:07

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 21:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Güvenlik kamerasına yansıyan çarpışma: Namal Kavşağı'nda yaya yaralandı

kaza ve ilk müdahale:

Karabük'te, Namal Kavşağında meydana gelen kazada bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

görüntüler ve olayın kaydı:

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlar olayın gerçekleştiği anı gösteriyor.

KARABÜK’TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANIRKEN, KAZA ANI BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA...

KARABÜK’TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANIRKEN, KAZA ANI BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

bursa'da ters yola giren sürücü polis ve gazetecilere saldırdı, kadın tutuklandı
images

Düziçi'nde Asaf Namlı Bulvarı üstünde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Gülek tüneli'nde alevlenen tır itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü
images

Kayseri'de 9 katlı binada 33 yaşındaki şahıs hayatını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 9 katlı binada 33 yaşındaki şahıs hayatını yitirdi

Bodrum FK sahasında net üstünlük sağladı: Batman Petrolspor 4-0

Kolonyayla oyun faciaya dönüştü: çocuk yüzünden yaralandı

Canlı yayında polisler hakkında sözleri soruşturulan Semih Varol gözaltına alındı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor