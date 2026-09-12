Evimizde umut başladı: Erciyes 38 iç saha galibiyetini aldı

Maçın özeti

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 2. haftasında evindeki ilk maçta Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup ederek sezona 2'de 2 ile başladı. Karşılaşma boyunca zaman zaman yükselen tansiyon ve zorluklar yaşansa da sonuç ev sahibi için olumlu sona erdi.

Çolak'ın değerlendirmesi

Erciyes 38 sözcüsü Volkan Çolak, maçın ardından takımın ortaya koyduğu performansın kendilerini memnun ettiğini vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Evimizde ilk maç, ilk galibiyet. Beklediğimiz gibi zorlu ve yüksek tansiyonlu bir karşılaşmayı geride bıraktık. Maç içerisinde geriye düşmemize rağmen takımımızın ortaya koyduğu mücadele, inanç ve karakter bizleri son derece memnun etti."

Çolak, oyuncuların sahada pes etmeyen bir yapıda olduklarını belirterek tribün desteğinin önemine dikkat çekti. "Şehrimize ve taraftarımıza, son düdüğe kadar mücadelenin hiç eksilmediği, heyecanı yüksek bir futbol akşamı yaşattığımız için mutluyuz," dedi ve taraftarlara doksan dakika süren destekleri için teşekkür etti.

Geleceğe bakış

Sözcü, bu galibiyetin bir başlangıç olduğunu ifade etti ve takımın hedeflerine odaklandığını yineledi: "Hedeflerimiz doğrultusunda adım adım, maç maç ilerleyeceğiz." Önlerindeki zorlu sınavın Diyarbakır deplasmanı olduğunu hatırlatan Çolak, bu galibiyetin takıma moral ve özgüven kazandırdığını, aynı mücadele ruhunu deplasmanda da sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

Çolak açıklamasını, "Erciyes 38 FK olarak hedeflerimize inanıyor, şehrimizi ve taraftarımızı gururlandırmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Şimdi sıra Diyarbakır’da" sözleriyle tamamladı.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ SÖZCÜSÜ VOLKAN ÇOLAK, YENİ MERSİN İDMAN YURDU MAÇINDA ORTAYA KONULAN İNANÇ VE KARAKTERİN KENDİLERİNİ MEMNUN ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.