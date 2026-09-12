Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Evimizde umut başladı: Erciyes 38 iç saha galibiyetini aldı

Erciyes 38, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 yenerek evindeki ilk maçı galibiyetle tamamladı; sözcü Volkan Çolak, takımın inanç ve karakterini övdü.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 20:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Evimizde umut başladı: Erciyes 38 iç saha galibiyetini aldı

Maçın özeti

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 2. haftasında evindeki ilk maçta Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup ederek sezona 2'de 2 ile başladı. Karşılaşma boyunca zaman zaman yükselen tansiyon ve zorluklar yaşansa da sonuç ev sahibi için olumlu sona erdi.

Çolak'ın değerlendirmesi

Erciyes 38 sözcüsü Volkan Çolak, maçın ardından takımın ortaya koyduğu performansın kendilerini memnun ettiğini vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Evimizde ilk maç, ilk galibiyet. Beklediğimiz gibi zorlu ve yüksek tansiyonlu bir karşılaşmayı geride bıraktık. Maç içerisinde geriye düşmemize rağmen takımımızın ortaya koyduğu mücadele, inanç ve karakter bizleri son derece memnun etti."

Çolak, oyuncuların sahada pes etmeyen bir yapıda olduklarını belirterek tribün desteğinin önemine dikkat çekti. "Şehrimize ve taraftarımıza, son düdüğe kadar mücadelenin hiç eksilmediği, heyecanı yüksek bir futbol akşamı yaşattığımız için mutluyuz," dedi ve taraftarlara doksan dakika süren destekleri için teşekkür etti.

Geleceğe bakış

Sözcü, bu galibiyetin bir başlangıç olduğunu ifade etti ve takımın hedeflerine odaklandığını yineledi: "Hedeflerimiz doğrultusunda adım adım, maç maç ilerleyeceğiz." Önlerindeki zorlu sınavın Diyarbakır deplasmanı olduğunu hatırlatan Çolak, bu galibiyetin takıma moral ve özgüven kazandırdığını, aynı mücadele ruhunu deplasmanda da sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

Çolak açıklamasını, "Erciyes 38 FK olarak hedeflerimize inanıyor, şehrimizi ve taraftarımızı gururlandırmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Şimdi sıra Diyarbakır’da" sözleriyle tamamladı.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ SÖZCÜSÜ VOLKAN ÇOLAK, YENİ MERSİN İDMAN YURDU MAÇINDA ORTAYA KONULAN...

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ SÖZCÜSÜ VOLKAN ÇOLAK, YENİ MERSİN İDMAN YURDU MAÇINDA ORTAYA KONULAN İNANÇ VE KARAKTERİN KENDİLERİNİ MEMNUN ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum FK sahasında net üstünlük sağladı: Batman Petrolspor 4-0
images

Alanya'da çekişme: Corendon Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı
images

Toth'un erken golü Konyaspor'a sahada 1-0 üstünlük sağladı
images

İlk cumhurbaşkanlığı kupasını Bodrum'a taşıyan Yalıkavakspor kentle kutladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 9 katlı binada 33 yaşındaki şahıs hayatını yitirdi

Bodrum FK sahasında net üstünlük sağladı: Batman Petrolspor 4-0

Kolonyayla oyun faciaya dönüştü: çocuk yüzünden yaralandı

Canlı yayında polisler hakkında sözleri soruşturulan Semih Varol gözaltına alındı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor