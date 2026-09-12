Rhaldney sahne aldı: Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. İlk yarı, İzmir temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşma, Alanya Oba Stadı'nda oynandı ve Göztepe'nin golünü 28. dakikada Rhaldney kaydetti.

maçtan dakikalar:

5. dakika: Duarte'nin sol kanattan gönderdiği ortaya ceza sahası içinde Fatih Aksoy'un gelişine şutu direkten döndü; Alanyaspor erken anda gole çok yaklaştı.

17. dakika: Hadergjonaj'ın sağ köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında yükselen Omar Ben Ali'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı; Göztepe ikinci büyük tehlikeyi yarattı.

28. dakika: Antunes'in sağ kanattan gönderdiği ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Rhaldney'in kafa vuruşu filelerle buluştu ve skoru 0-1 yaptı.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Duarte, Fernandes, Meschack, Omar Ben Ali

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, İbrahim Kaya, Enes Keskin, Hagi, Hwang, Arda Usluoğlu, Cedric, İzzet Çelik, Yusuf Özdemir

Teknik direktör: Joao Pereira

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Matos, Akonnor, Antunes, Henrique, Juan

Yedekler: Şamil Öztürk, Efkan Bekiroğlu, Bekir Böke, Anjorin, Armstrong, Janderson

Teknik direktör: Stanimir Stoilov

Gol: Rhaldney (dk. 28) (Göztepe)

Sarı kart: Juan (Göztepe)

İlk 45 dakikada Alanyaspor zaman zaman baskı kursa da net fırsatları değerlendiremedi; Göztepe ise kanatlardan gelen toplarla etkin anlar yarattı ve Antunes'in ortusunu Rhaldney başarıyla sonlandırdı. İkinci yarıda ev sahibi ekibin dengeyi sağlamak için hücumda daha istekli görünmesi, Göztepe'nin ise kontrollü savunma ve kontra atakla skoru koruma stratejisini sürdürmesi bekleniyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR EVİNDE GÖZTEPE İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI İZMİR EKİBİNİN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.