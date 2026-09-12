Çardak Yaylası yolunda kaza: 74 yaşindeki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

kaza yerinden ilk bilgiler:

Hatay'ın Hassa ilçesi Çardak Yaylası yolu üzerinde meydana gelen kazada, Hasan Keskin idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

olaya müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, uçurumdan yuvarlanan sürücünün cansız bedenini kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

son durum ve işlemler:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 74 yaşındaki Keskin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, otopsi ve gerekli işlemler için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

HATAY’IN HASSA İLÇESİNDE MOTOSİKLETİYLE UÇURUMDAN YUVARLANAN 74 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ÖLDÜ.