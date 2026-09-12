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Konyaspor'un erken baskısı Toth'un golüyle sonuçlandı; Trabzonspor ilk yarıda geride

Konyaspor, 2. dakikada Toth'un golüyle Trabzonspor karşısında soyunma odasına 1-0 üstün girdi; ilk yarıda her iki takım da net fırsatlar buldu.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 21:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Konyaspor'un erken baskısı Toth'un golüyle sonuçlandı; Trabzonspor ilk yarıda geride

İlk yarı özeti:

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mücadele daha ilk dakikada ev sahibi ekibin yüksek presiyle şekillendi ve skor tabelası erkenden değişti.

2. dakikada Mulekanın ara pasında sol kanatta topla buluşan Gonçalves içeri çevirdi; ceza sahasında iyi pozisyon alan Toth topu ağlarla buluşturarak Konyaspor'u öne geçirdi. İlk yarının geri kalanında her iki takımın da gol arayışları sürdü, ancak kaleciler önemli müdahaleler yaptı.

23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Melih İbrahimoğlunun şutu az farkla auta çıktı. 28. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Denizin şutunda kaleci Onana topu çeldi; seken topta tekrar tehlike oluştu ve Onana meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 38. dakikada yine Gonçalves’in pasında Toth kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak Onana gole izin vermedi. İlk yarının son anlarında Pina'nın pasıyla buluşan Salahın şutu üstten auta gitti.

Kadrolar ve hakemler:

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Rayyan Baniya, Adil Demirbağ, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Toth, Gonçalves, Muleka. Yedekler: Deniz Ertaş, Arif Boşluk, Awaziem, Ata Yanık, Andzouana, Colley, Ömer Çobanoğlu, Mustafa Muhammed, Emir Bars, Dompe. Teknik direktör: İlhan Palut.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan, Salah, Muçi, Aral Şimşir, Onuachu. Yedekler: Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Dju, Umut Nayir, Cenk Özkacar, Cabral, Melih Kabasakal, Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Ali Habeşoğlu. Teknik sorumlu: Hüseyin Çimşir.

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Anıl Usta, Bersan Duran. Gol: Toth (dk. 2) (Konyaspor). Sarı kart: Deniz Türüç (Konyaspor).

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA KONYASPOR, SAHASINDA TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA KONYASPOR, SAHASINDA TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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