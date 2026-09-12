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Gençlerbirliği Kasımpaşa sınavına son idmanla hazır

Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği, Beştepe'de son idmanını tamamlayıp Kasımpaşa maçını bekliyor; cezalı yok, Niasse ve Rodrigues kadroda değil.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 20:49

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gençlerbirliği Kasımpaşa sınavına son idmanla hazır

son idman Beştepe'de:

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapılan haftanın son çalışmasıyla maç hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenman, oyuncuların kondisyon ve taktik hazırlığını pekiştirmeye yöneliktı.

İdman, ısınma amaçlı koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından çabukluk ve reaksiyon odaklı, performansı artırmaya yönelik oyunlar yapıldı. Antrenmanda daha sonra ekip içi top kapma çalışması olarak bilinen 5’e 2 uygulaması gerçekleştirildi.

taktik varyasyonlar ve duran toplar:

Seansın son bölümünde takım, maç senaryolarına yönelik taktiksel varyasyonlar üzerinde durdu ve duran top organizasyonları çalışıldı. Bu bölümde hem savunma hem hücum düzenleri denenerek oyuncuların görev dağılımı netleştirildi. Teknik heyet, maç sırasında beklenen durumlara karşı alternatif planları son kez test etti.

Gençlerbirliği'nde maç öncesi kadro açısından önemli bir disiplin cezası bulunmuyor; cezalı oyuncu yok. Ancak sağlık durumları nedeniyle iki oyuncunun durumu takip ediliyor: Cheikh Niasse tedavi sürecini sürdürüyor ve sahada yer alması beklenmiyor. Tedavi sürecini tamamlayan Kevin Rodrigues ise takımdan ayrı çalışmalar yapıyor ve maç kadrosunda yer alması öngörülmüyor.

Haberin satırbaşları, teknik ekibin planları ve oyuncu durumları dikkate alındığında, Gençlerbirliği’nin Kasımpaşa karşısına hazırlıklı çıkma niyeti açıkça görülüyor. Takım ve taraftar, yarınki maçı beklemeye başladı.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5’İNCİ HAFTASINDA YARIN SAHASINDA KASIMPAŞA’YLA KARŞILAŞACAK OLAN BAŞKENT...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5’İNCİ HAFTASINDA YARIN SAHASINDA KASIMPAŞA’YLA KARŞILAŞACAK OLAN BAŞKENT EKİBİ, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYARAK MAÇ SAATİNİ BEKLEMEYE BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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