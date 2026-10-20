Amed Sportif Faaliyetler altyapıyı güçlendiriyor: futbol okullarıyla genç yeteneklere kapı açıldı

Amed Sportif Faaliyetler futbol okulları projesini başlattı

Amed Sportif Faaliyetler, Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen törenle yeni futbol okulları projesini resmi olarak hayata geçirdi. Programa İstişare Yürütme Kurulu Üyesi ve Futbol Okulları Sorumlusu Nurullah Edemen, Yönetim Kurulu Üyesi Eser Sönmez, Altyapı Sorumlusu Hafi Yüksel ve AmedStore sorumlusu Talha Ülgen katıldı.

projenin hedefleri:

Toplantıda, futbol okullarının kuruluş amaçları, altyapı çalışmalarının güçlendirilmesi ve genç yeteneklerin keşfedilmesine yönelik stratejiler ele alındı. Edemen, kulübün kısa sürede kaydettiği başarıların sürdürülebilir olması için kapsamlı altyapı ve planlamaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Buna bağlı olarak yönetim kurulu ve istişare kurulu iş birliğiyle projenin hazırlandığını belirtti.

Edemen, altyapının bir futbol kulübünün geleceği için olmazsa olmaz olduğunu söyleyerek projenin yalnızca sportif sonuç üretmeyi değil, geniş toplumsal kazanımlar sağlamayı hedeflediğini ifade etti. Projenin amaçları arasında bölgesel erişimi artırmak, yetenek havuzunu genişletmek ve gençleri düzenli eğitimle sporcuya dönüştürmek yer alıyor.

başvuru ve uygulama süreci:

Edemen, sözleşme, hukuki ve idari hazırlıkların tamamlandığını belirterek 'Bugün itibarıyla bunun müjdesini rahatlıkla verebiliyorum' dedi. Açıklamanın ardından kulübün internet sitesinde futbol okulları için başvuruların açılacağı; gelen başvuruların ciddi bir değerlendirme sürecinden geçirilerek uygulamaya alınacağı bildirildi.

Projenin öncelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hayata geçirilmesi planlanıyor; ardından kısa sürede Türkiye geneline yayılma hedefi konuldu. Edemen, daha önce yapılan elemelerde yaz aylarında altyapıya dahil olmak için yaklaşık 14 bin kişinin başvurduğunu hatırlatarak bu talebin projenin önemini gösterdiğini söyledi.

İstişare Kurulu üyesi Sezai Ayas ise ilk sekiz haftalık dönemde alınan sonuçların memnuniyet verici olduğunu belirtti. Ayas, maç biletleri, kombine ve store ürünlerine yönelik talepteki artışa değinerek taraftar beklentilerine yanıt verme konusunda eksiklik yaşandığını kabul etti.

Edemen son olarak, futbol okullarının temel amacının ekonomik kazanç değil, 'sporcu kazanmak, insanımızı kazanmak' olduğunu vurguladı ve projenin bölgedeki gençlere yeni fırsatlar sunacağını sözlerine ekledi.

AMED SPORTİF FAALİYETLER FUTBOL OKULLARI PROJESİYLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIYA, İSTİŞARE YÜRÜTME KURULU ÜYESİ VE FUTBOL OKULLARI SORUMLUSU NURULLAH EDEMEN, YÖNETİM KURULU ÜYESİ ESER SÖNMEZ, ALTYAPI SORUMLUSU HAFİ YÜKSEL VE AMEDSTORE SORUMLUSU TALHA ÜLGEN KATILDI.