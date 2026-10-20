Perşembe hareketiyle Isparta'ya gidecek Elazığspor

Elazığspor'un Isparta gidiş programı

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 8. haftasında deplasmanda İşbaş Isparta 32 Spor ile oynayacağı maç için ulaşım planını açıkladı. Bordo-beyazlı ekip, perşembe günü saat 17.15'te Ankara'ya hareket edecek ve buradan karayoluyla Isparta'ya geçecek.

Yolculuk planı:

Takımın gidiş organizasyonu, tek aktarmayla karayoluna geçiş şeklinde düzenlendi. Perşembe akşamı Ankara'ya varışın ardından ekip geceyi burada geçirip ertesi gün Isparta'ya tamamlayacak. Bu rota, ulaşım süresini ve lojistik düzenlemeleri optimize etmeyi amaçlıyor.

Maç öncesi hazırlık:

Bordo-beyazlılar, maçın son çalışmasını cuma günü Isparta'da yapacak. Plan kapsamında teknik ekip, antrenmanla birlikte oyuncuların dinlenme ve ısınma programlarını maç saatine göre şekillendirecek. Karşılaşmanın ardından takım, yine Ankara üzerinden Elazığ'a dönecek.

Seza Çimento Elazığspor'un bu programı, takımın yolculuk ve hazırlık sürecini merkezi bir aktarma noktası üzerinden yönetme tercihinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, maç günü performansını etkilemeyecek şekilde planlamayı önceliklendirdi.

ELAZIĞSPOR, ISPARTA'YA PERŞEMBE GÜNÜ GİDECEK