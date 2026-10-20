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Bahis soruşturması sonuçlandı: Akpınar hukuki takip başlatıyor

Kayserispor yöneticisi Emir Akpınar hakkında yürütülen bahis soruşturması cezasız sona erdi; Akpınar isminin sürece nasıl dahil edildiğini hukuka taşıyacak.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bahis soruşturması sonuçlandı: Akpınar hukuki takip başlatıyor

Soruşturma sonuçlandı:

Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Emir Akpınar hakkında yürütülen bahis soruşturması resmen tamamlandı. Süreci yürüten Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafınca, Akpınar'a herhangi bir disiplin cezası uygulanmamasına karar verildi.

Akpınar'ın savunması ve değerlendirmesi:

Akpınar açıklamasında, süreç boyunca iddia edilen kayıtlar ile ortaya konan beyanlar arasında açık bir uyuşmazlık bulunduğunu, savunma ve belgelerini sunduklarını ifade etti. Sürecin hukuken sonuçlandığını belirten Akpınar, "Biz gerçeğe inandık, hukuka güvendik ve sabrettik" sözleriyle tutumunu özetledi.

Bununla birlikte Akpınar, konu hakkında şimdi yeni bir aşamaya geçileceğini söyledi: isminin neden ve nasıl bu sürece dahil edildiğinin tespit edilmesi için gerekli hukuki adımları atacağını, şahsını zedeleyen yanlış bilgi, kayıt veya yönlendirmelerin kaynağını ortaya çıkaracağını ve iftira veya hakaret niteliğinde ifadelerde bulunanların hukuki sorumlulukla karşılaşacağını vurguladı.

Teşekkürler ve takip kararlılığı:

Akpınar, sürecin her aşamasında yanında olanlara teşekkür etti. Destek mesajlarını Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, kulüp çalışanları, Kayserispor camiası ve taraftarlara; ayrıca ailesine, meslektaşlarına ve hukuk ofisindeki ekibine iletti.

Özel teşekkürlerini Kayseri Barosu Başkanı Av. Murat Tolga Özsoy, Kayseri Barosu eski Başkanı Av. Ali Köse, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve Kasımpaşa Spor Kulübü eski Başkanı Mehmet Fatih Saraç'a yönelten Akpınar, bundan sonra da aynı kararlılıkla isminin bu sürece neden dahil edildiğinin takipçisi olacağını söyledi.

KAYSERİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI VE BASIN SÖZCÜSÜ EMİR AKPINAR, HAKKINDA YÜRÜTÜLEN BAHİS...

KAYSERİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI VE BASIN SÖZCÜSÜ EMİR AKPINAR, HAKKINDA YÜRÜTÜLEN BAHİS SORUŞTURMASININ SONUÇLANDIĞINI, BİR DİSİPLİN CEZASININ VERİLMEDİĞİNİ KAYDEDEREK, "BİZ GERÇEĞE İNANDIK, HUKUKA GÜVENDİK VE SABRETTİK" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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