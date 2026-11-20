Amedspor'un sahadaki başarısı kent ekonomisini hareketlendirdi

Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesi, Diyarbakır’ın ekonomik nabzını maç günlerinde hissedilir şekilde hızlandırdı. Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen taraftarlar, iç saha maçları öncesi ve sonrasında kentte kalıyor, tarihi ve kültürel mekânları geziyor ve yöresel lezzetleri tatmadan dönmüyor. Bu hareketlilik, özellikle yerel yiyecek sektöründe doğrudan satış artışı, yeni işletme açılışları ve istihdam artışı olarak esnafa yansıyor.

Maç günlerinin esnafa yansıması:

Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elhakan, Amedspor’un kente kattığı değeri anlattı. Elhakan, ciğer ve burma kadayıfın kentin öne çıkan ürünleri olduğunu vurgulayıp, takımın Süper Lig’de olmasının gastronomi turizmine ivme kazandırdığını belirtti. Başkan Elhakan, yatırım ve istihdam açısından bir patlama yaşandığını, hafta sonları maç dönemlerinde kente gelen hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin esnafın yüzünü güldürdüğünü söyledi. Elhakan, ayrıca Amedspor’un uluslararası arenaya taşınması durumunda bu etkinin daha da büyüyeceğine dair beklentilerini dile getirdi: "İnşallah Avrupa Ligini de görürüz, dünyaya açılırız."

Tatlı sektörü temsilcileri de maç günlerinin satışlara etkisini net rakamlarla aktarıyor. Tatlıcı Sıtkı Usta'nın işletme sorumlusu Enes Elkansu, Amedspor’un Süper Lig’e çıkmasının ardından talebin önemli oranda arttığını, hafta sonları özellikle soğuk baklava ve coğrafi tescilli burma kadayıfa yoğun talep olduğunu belirtiyor. Elkansu, maçlı günlerde soğuk baklava satışlarının yaklaşık 120-130 kilogram, burma kadayıf satışlarının ise yaklaşık 150 tepsi seviyelerine ulaştığını aktardı ve maç olmayan günlerde satışların neredeyse yarı yarıya düştüğünü ifade etti.

Yöresel ürünler ve istihdam:

Ciğer ustası Onur Erdin ise iç saha maçlarında günlük satışlarının 250-300 kilogram civarına çıktığını paylaştı. Erdin, Amedspor taraftarlarının Türkiye'nin dört bir yanından geldiğini, gelenlerin mutlaka ciğer ve tatlıları denemeden ayrılmadıklarını söyledi. Bu talep, esnafın paket satış ve kargo hizmetleriyle şehir dışına da ürün göndermesine yol açarken, yeni işletmelerin açılması ve mevcut işletmelerin istihdamı artırması şeklinde somutlaşıyor.

Genel görüş, Amedspor’un yalnızca saha başarısı ile anılmaması, aynı zamanda Diyarbakır’ın tanıtımına ve yerel ekonominin canlanmasına katkı yapan bir unsur olarak değerlendirilmesi yönünde. Hem oda temsilcileri hem de işletme sahipleri, takımın başarısının sürmesi hâlinde yatırım, istihdam ve turizm hareketinin artarak devam edeceğini belirtiyor. Yerel ürünlerin coğrafi işaretleri ve lezzet sürekliliği de bu büyümenin temel dayanakları arasında gösteriliyor.

Sonuç olarak, Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’deki varlığı, Diyarbakır’ın ekonomik döngüsünde maç günlerini merkez alan bir canlanma yaratmış durumda; esnaf, yatırımcı ve yerel yönetimler bu ivmeyi sürdürülebilir kılmanın yollarını değerlendiriyor.

AMED SPORTİF FAALİYETLER, DİYARBAKIR EKONOMİSİNE VE ESNAFINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR. ÖZELLİKLE İÇ SAHADA OYNANAN MAÇLARDA TÜRKİYE’NİN FARKLI KENTLERİNDEN DİYARBAKIR’A GELEN TARAFTARLAR, MAÇ ÖNCESİ VE SONRASINDA YAPTIKLARI ALIŞVERİŞLERLE KENT EKONOMİSİNE HAREKETLİLİK KAZANDIRIYOR.