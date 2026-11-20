İnşaat son aşamada

Söğüt ilçesinde yapımı süren Söğüt Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürerken proje, ilçenin sağlık altyapısına modern bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Planlamaya göre hastane 50 yatak kapasitesiyle hizmet verecek şekilde dizayn edildi; ihtiyaç halinde bu kapasitenin 90 yatağa kadar çıkarılabileceği projelendirilmiş durumda.

Hizmet birimleri ve donanım:

Hastane bünyesinde 18 poliklinik ve 2 ameliyathane bulunacak. Ayrıca tesis; doğumhane, 5 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi, 8 yataklı palyatif bakım merkezi ve diyaliz ünitesine sahip olacak. Proje kapsamında hastanenin ulaşım ve acil sevklerde de kullanılabilmesi için helikopter pisti yer alacak.

Yerel yönetimin değerlendirmesi:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, projenin ilçenin gelişimi ve halkın sağlık hizmetlerine erişimi açısından önemine dikkat çekti. Başkan Durgut, "Söğüt’ümüzün gelişmesi ve hemşerilerimizin daha kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi adına bu yatırım büyük önem taşıyor. Modern donanımı ve geniş hizmet kapasitesiyle ilçemizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına önemli ölçüde katkı sağlayacak. Hastanemizin tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak. Söğüt’ümüzün geleceği için hayata geçirilen bu kıymetli yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Projede belirtilen birimler ve kapasiteyle birlikte, hastanenin tamamlanmasının ilçenin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırması ve bölgeye önemli bir hizmet alanı kazandırması bekleniyor.

SÖĞÜT YENİ DEVLET HASTANESİNDE SONA YAKLAŞILIYOR