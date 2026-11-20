Köy kahvehanesinde dört yıllık emek

Ayşe Sünetci, Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde dört yıldır köy kahvehanesini işletiyor. Üç çocuk annesi olan Sünetci, yerel yaşamın geleneksel mekânlarından birini çalıştırarak köyde dikkat çeken bir rol üstlendi. İşletmeciliğini sürdürürken sergilediği azim ve titizlik, köyde takdirle karşılanıyor.

Fotoğrafçıların ilgisi ve köylülerin tepkisi:

Çukurören'ün meşhur biberinin dizim sonrası görüntülerini çekmeye gelen fotoğraf tutkunları, kahvehanede Sünetci'yi görünce ilgi odağı haline geldi. Sünetci, karşılaştığı tepkileri şöyle özetliyor: İlk görenler genelde şaşırıyor; çünkü köy kahvelerinde erkek işletmecilere alışıklar. Ardından kadın eliyle yönetilen bu mekânın nasıl başarılı ve özenli olduğunu görünce memnuniyetlerini dile getiriyorlar.

Kadınların rahatça vakit geçirebildiği bir mekan:

Sünetci'nin işletmeciliğiyle birlikte köydeki kadınlar kahvehaneye daha rahat gelmeye başladı. Daha önce erkeklerin işlettiği dönemlerde kadınların mekâna girip oturmaları sınırlıydı; Sünetci bunu değiştirerek bayanların çay içip balkonda oturabildiği, sohbet ettiğinde kendini güvende hissettiği bir ortam yarattı. Sünetci bu durumu, kadınların her istediği zaman her şeyi yapabileceklerini göstermek olarak nitelendiriyor.

Mahalleli memnuniyeti ve gözlemler:

Müşteriler de değişimi fark ediyor. Rafet Topal, kadın eli değmesinin köy kahvehanesinde olumlu etkileri olduğunu belirtiyor ve temizlik ile titizlik açısından, ayrıca insanların konuşmalarına daha çok dikkat edildiği için bunun güzel bir gelişme olduğunu söylüyor. Topal, örnek gösterilebilecek bu durumun, kadınların her alanda başarılı olabileceğinin kanıtı olduğunu vurguluyor.

Kısacası Çukurören kahvehanesi, Ayşe Sünetci'nin dört yıllık gayretiyle hem mekanın işleyişini hem de köydeki sosyal kullanımını dönüştürmüş durumda. Yerel ziyaretçiler ve dışarıdan gelen fotoğraf meraklıları için artık burası, hem lezzet hem de toplumsal değişimin simgesi haline geldi.

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