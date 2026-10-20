Ameliyata elveda: Triklip ile triküspit kapağı yetmezliğinde yeni seçenek

Triklip nedir, kimlere uygulanır:

Medicana International Samsun Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yanık, Triklip işleminin açık kalp ameliyatı olmakta yüksek risk taşıyan veya ileri yaştaki hastalar için geliştirilen, ameliyat gerektirmeyen kapalı bir yöntem olduğunu belirtiyor. Triklip; kalbin sağ tarafında yer alan triküspit kapağın ileri derecede yetmezlik gösterdiği durumlarda uygulanan, kapağın yaprakçıklarını birbirine yakınlaştıran bir mandallama tekniğini içeriyor.

Dr. Yanık, işlem sırasında kapağın yaprakçıkları arasına bir klips yerleştirilerek kaçak miktarının azaltılmasının hedeflendiğini ve bu sayede semptomlarda düzelme sağlanabildiğini vurguluyor.

İşlem nasıl uygulanıyor:

Triklip, anjiyografi laboratuvarında uygulanan minimal invaziv bir girişimdir. İşlem anestezi eşliğinde, hasta uyutulup entübe edilerek başlatılıyor. Ardından yemek borusundan yapılan transösefageal ekokardiyografi ile kalp canlı görüntüleniyor; böylece klipsin yerleştirileceği kaçak bölgesi hassas şekilde tespit ediliyor.

Kasık bölgesindeki toplardamardan girilerek sağ kalbin içine ulaşılıyor ve triküspit kapağın uygun görülen yerine mandal bırakılıyor. İşlem, anjiyoya benzer teknikle uygulanmasına karşın Dr. Yanık’a göre anjiyoya göre daha kompleks bir müdahale gerektiriyor. İşlem süresi genellikle yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor; hasta 1-2 saat içinde uyanıyor ve bir gece yoğun bakımda takibi yapılıyor.

Hastanın iyileşme süreci ve sonuçları:

Triklip endikasyonu; triküspit kapağında ileri derecede yetmezlik olan ve optimal medikal tedaviye rağmen nefes darlığı, karın ve bacaklarda şişlik gibi yakınmaları devam eden hastalar olarak özetleniyor. Bu hastalar sık hastane yatışı yapıyorsa veya medikal tedavinin etkisi yetersizse Triklip için değerlendirilmelidir.

Dr. Yanık, bu hasta grubunda daha önce ilaç tedavisi dışında sınırlı seçenek bulunduğunu, ağır olgularda hastaların bir aylık sürenin 10-15 gününü hastanede geçirmek zorunda kaldığını ve bazen bir hafta sonra tekrar aynı süreci yaşadıklarını aktarıyor. Triklip uygulaması ise bu döngüyü kırmaya yönelik, hastanede kalış süresini kısaltan ve yaşam kalitesini iyileştirme potansiyeli taşıyan bir alternatif sunuyor.

Uygulama sonrası çoğu hastanın klinik durumuna göre 1-2 gün içinde taburcu olabildiği, işlem sonrası semptomlarda ve hastane yatış sıklığında düzelme hedeflendiği belirtiliyor. Yanık, ekiplerinin Triklip işlemini uygulamaya başladığını ve hasta sonuçlarının şimdilik olumlu olduğunu ifade etti.

Kalp kapağı kaçağında yeni umut: Triklip