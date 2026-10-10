Anadolu mandasının ıslahı Düzce'de masaya yatırıldı

Proje yürütme kurulu toplantısı Düzce'de gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamındaki Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı projesinin 2026 yılı Proje Yürütme Kurulu toplantıları, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı, Düzce, Yozgat ve Kocaeli illerinden paydaşları bir araya getirdi.

Katılımcılar ve proje odağı:

Toplantıya Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Önder Sözen ile proje liderleri Prof. Dr. Ömür Koçak, Doç. Dr. Orhan Ermetin ve Doç. Dr. Nurşen Öztürk katıldı. Ayrıca ilgili illerin Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürleri, Manda Yetiştiricileri Birlik başkanları ve teknik personel toplantıda yer aldı. Görüşmelerde, projenin ana hedefleri olan mandanın genetik kaynaklarının korunması, verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması ön plana çıktı.

Çalışma alanları ve saha uygulamaları:

Toplantıda üç ilde yürütülen saha uygulamalarının mevcut durumu değerlendirildi; verim özelliklerinin geliştirilmesi, yetiştiricilerin talepleri ve gelecek dönem hedefleri ayrıntılı olarak ele alındı. Katılımcılar, uygulamalarda kaydedilen ilerlemeler ile saha deneyimlerinin paylaşılması ve uygulama sorunlarının çözümüne yönelik öneriler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, manda yetiştiriciliğinin Düzce hayvancılığı açısından önemine dikkat çekerek, yürütülen ıslah çalışmalarının sahada olumlu sonuçlar vermeye başladığını belirtti. Uzun, Anadolu mandasının genetik özelliklerinin korunması, verim ve kalitesinin artırılması ile yetiştiricilerin desteklenmesinin proje öncelikleri arasında olduğunu vurguladı ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Toplantı, proje paydaşlarının değerlendirme ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi; katılımcılar, 2026 dönemi hedeflerine ulaşmak için işbirliğinin sürdürüleceğini ifade etti.

DÜZCE, YOZGAT VE KOCAELİ’DE YÜRÜTÜLEN ANADOLU MANDASININ HALK ELİNDE ISLAHI PROJESİ KAPSAMINDA 2026 YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA, MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ, GENETİK KAYNAKLARIN KORUNMASI VE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI HEDEFLERİ ELE ALINDI.