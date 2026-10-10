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Çocukla bağ kuran kitap atölyesi: 'Onunla Okuyun' Osmangazi'de

Osmangazi95 projesiyle düzenlenen 'Onunla Okuyun' atölyesi, 0-3 yaş çocuklarda kitap sevgisini ve ebeveyn farkındalığını artırmayı hedefledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Çocukla bağ kuran kitap atölyesi: 'Onunla Okuyun' Osmangazi'de

Osmangazi'de 'Onunla Okuyun' atölyesi:

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi95 Projesi kapsamında Marmara Belediyeler Birliği ve Yerel Yönetim Akademisi iş birliğiyle 0-3 yaş dönemine yönelik Temel Mesajlar Beceri Atölyeleri düzenliyor. Bu dizinin parçası olan "Onunla Okuyun" atölyesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Başvuru sonucu belirlenen 10 ebeveyn ve çocuk programda yer aldı. Atölye, erken çocukluk döneminde kitap okuma alışkanlığını desteklemeyi, çocukların kitapla kurduğu ilişkiyi güçlendirmeyi ve ebeveynlerin karşılaştığı güçlükleri aşmaya yönelik pratik yollar sunmayı amaçladı.

Uygulamalı ve etkileşimli yaklaşımlar:

Eğitmen Beste Büşra Kemer yönetimindeki oturumlarda kitapların sadece okunacak materyal değil, keşif ve oyun aracı olarak kullanılabileceği üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı. Katılımcılarla yapılan etkinliklerde, çocukların ilgisini canlı tutma, sayfa çevirme veya kitabı ısırma gibi davranışlarla nasıl başa çıkılacağı pratik örneklerle gösterildi.

Kemer, yaşanan güçlükleri ve çözüm önerilerini şöyle özetledi: "Çocuklarımız kitap okurken bazen kitabı ısırmak, bazen de sayfalarını kapatmak isteyebiliyor. 0-3 yaş döneminde aslında hepimiz benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Atölyemizde bu durumları nasıl aşabileceğimizi, çocuğumuzun kitabı nasıl bir oyuncak gibi görebileceğini ve kitapla bağını nasıl güçlendirebileceğimizi konuştuk."

Ebeveyn geri dönüşleri ve beklentiler:

Katılımcı ebeveynler, atölyenin çocuklarının gelişimine katkı sağladığını belirterek Osmangazi Belediyesi ve Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. Aileler, bu tür eğitimlerin devam etmesini temenni ederek benzer programlara katılım isteğini dile getirdi.

Etkinlik, 0-3 yaş döneminin önemine vurgu yaparak ailelere pratik beceriler kazandırmayı ve kitapla ilişkinin erken yaşta kurulmasının kalıcı faydalar sağlayacağını göstermeyi hedefledi.

ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI GELİŞİMİNE BÜYÜK ÖNEM VEREN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, HAYATA GEÇİRDİĞİ OSMANGAZİ95...

ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI GELİŞİMİNE BÜYÜK ÖNEM VEREN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, HAYATA GEÇİRDİĞİ OSMANGAZİ95 PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ ATÖLYE ÇALIŞMALARIYLA 0-3 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLARKEN, EBEVEYNLERİN DE ÇOCUKLARININ GELİŞİM SÜREÇLERİNİ DAHA YAKINDAN TANIMALARINA DESTEK OLUYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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