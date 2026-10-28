Dolar 49,8325 +0,10%
Euro 55,4856 +0,22%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.499,45 -0,44%
EUR/USD 1,1138 +0,07%
Brent Petrol 111,82 +2,20%
--°

Anadolu otoyolunda son anda engel: Hendek gişelerinde 950 gram skunk ele geçirildi

Sakarya'da Sokaklar Güvende operasyonunda Anadolu Otoyolu Hendek gişelerinde durdurulan araçta 950 g skunk ele geçirildi, 1 gözaltı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Anadolu otoyolunda son anda engel: Hendek gişelerinde 950 gram skunk ele geçirildi

Operasyonun seyri

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında İstanbul'dan Hendek'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sonucu Anadolu Otoyolu Hendek gişelerinde durdurulan araçta şüpheli Ş.S.K. (28) gözaltına alındı.

ele geçirilen madde:

Şüphelinin aracında yapılan detaylı aramalarda 950 gram skunk ele geçirildi.

adli süreç:

Gözaltına alınan Ş.S.K. (28) hakkında adli işlemlere başlandı. Olay, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturulmaya devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kavşaktan düşen mermerler tek şeridi kapattı, tıra idari para cezası
images

Maçka'da yabani hayvan paniği: 184 koyun uçurumdan yuvarlandı
images

İncirliova Hacıaliobası'nda kanalizasyon çalışmasında toprak göçmesi sonucu can...
images

Güzeldere tüneli önünde zincirleme çarpışma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alanya Belediyespor farklı skorla son 16'ya yükseldi

Isparta'da cumhuriyetin 103. yılı çelenk töreniyle kutlandı

Malatya'da sağanak kırsalı vurdu, hidroelektrik santrallerinde tahliye yapıldı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş