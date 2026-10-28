Anadolu otoyolunda son anda engel: Hendek gişelerinde 950 gram skunk ele geçirildi

Operasyonun seyri
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında İstanbul'dan Hendek'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sonucu Anadolu Otoyolu Hendek gişelerinde durdurulan araçta şüpheli Ş.S.K. (28) gözaltına alındı.
ele geçirilen madde:
Şüphelinin aracında yapılan detaylı aramalarda 950 gram skunk ele geçirildi.
adli süreç:
Gözaltına alınan Ş.S.K. (28) hakkında adli işlemlere başlandı. Olay, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturulmaya devam ediyor.
ELE GEÇİRİLENLER
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