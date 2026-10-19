sarıgöl’de 35 muhtar dayanışma için bir araya geldi

Sarıgöl’de muhtarlar 19 Ekim’i birlikte andı

Sarıgöl’de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan 35 muhtar bir araya gelerek hem resmi törene katıldı hem de belediyenin düzenlediği kahvaltıda buluştu.

Törenin ayrıntıları:

Tören, Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Programda ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından kadın muhtar Ayşe Yılmaz Gönen tarafından anıta çelenk sunuldu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından resmi bölüm sona erdi ve katılımcılar anma niteliğindeki törenin ardından bir araya gelmeye devam etti.

Belediyenin ev sahipliği ve buluşma:

Törenin ardından Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Efe Yıldırım tarafından muhtarlara belediyeye ait sosyal tesislerde kahvaltı verildi. Kahvaltı, muhtarların gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunması ve dayanışmayı güçlendirmesi için bir fırsat sundu.

Etkinlik, hem resmi anma hem de yerel yönetim ile muhtarlar arasındaki ilişkilerin pekiştiği samimi bir organizasyon olarak tamamlandı.

SARIGÖL’DE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE İLÇEDE GÖREV YAPAN 35 MUHTAR BİR ARAYA GELDİ. ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNULMASIYLA BAŞLAYAN PROGRAM, KAHVALTI BULUŞMASIYLA DEVAM ETTİ.