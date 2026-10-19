Kültür park ilk başvuruda yeşil bayrak aldı: Mersin'de sürdürülebilir yönetim öne çıktı

Kültür Park'a uluslararası onay

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kültür Park, uluslararası Yeşil Bayrak Belgesini almaya hak kazandı. Park, başvurusunun ilk safhasında belgeyi elde ederek Türkiye'de bu ödüle sahip olan yedi yeşil alandan biri oldu. Belge töreninde ödül, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç'e takdim edildi.

Değerlendirme süreci:

Belge, uluslararası bağımsız çevre kuruluşu Keep Britain Tidy tarafından, parkların yönetim kalitesi, çevresel sürdürülebilirlik, güvenlik, temizlik ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi kriterler doğrultusunda veriliyor. Kültür Park, yaklaşık 8 ay süren başvuru ve değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı.

Eylül ayında İngiltere tarafından belirlenen jüri heyeti, parkta gerçekleştirdiği 2 günlük saha incelemesi ve yönetim planı değerlendirmesi sonucunda gerekli kriterlerin karşılandığını tespit etti ve parkı ödüle layık gördü.

Belediye açıklamaları ve sorumluluk:

Belgenin takdimi sırasında konuşan Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, ödülün yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi konusunda beraberinde önemli bir sorumluluk getirdiğini vurguladı. Genç, belgenin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yeşil alanlara verdiği önemi, vizyonunu ve belediyenin yaptığı nitelikli çalışmaları ortaya koyduğunu belirtti.

Genç, ayrıca Mersin'e yeni yeşil alanlar kazandırmak ve mevcut alanları sürdürülebilir bir anlayışla yönetmek için çalışmaların süreceğini ifade etti. Bu yaklaşım, park yönetiminin sadece kısa vadeli bakım değil, uzun vadeli çevresel ve biyolojik hedefleri de kapsadığını gösteriyor.

Uluslararası bir onay olan Yeşil Bayrak, Kültür Park için bir kalite göstergesi olmanın ötesinde, kentteki yeşil alan yönetimi standartlarının yükseltilmesine yönelik bir beklenti de yaratıyor. Belediye yetkilileri, alınan belgenin korunması ve iyileştirilmesi için düzenli denetim ve plan revizyonlarını sürdüreceklerini açıkladı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR PARK, ULUSLARARASI 'YEŞİL BAYRAK BELGESİ’Nİ ALMAYA HAK KAZANDI. İLK BAŞVURUSUNDA BELGEYİ KAZANAN KÜLTÜR PARK, TÜRKİYE’DE BU ÖDÜLE SAHİP 7 YEŞİL ALANDAN BİRİ OLDU. BELGE, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ’E TAKDİM EDİLDİ.