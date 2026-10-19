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Eskişehir'de yağmur altında motosiklet kasasında riskli yolculuk kameralara takıldı

Eskişehir Çevre Yolu Gündoğdu Mahallesi'nde yağmura rağmen üç tekerlekli motosiklet kasasında birden fazla kişinin yolculuğu trafikte tehlike oluşturdu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Eskişehir'de yağmur altında motosiklet kasasında riskli yolculuk kameralara takıldı

Olayın ayrıntıları:

Eskişehir Çevre Yolu Gündoğdu Mahallesi mevkiinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yağmurun etkili olduğu sırada üç tekerlekli motosikletin kasasında birden fazla kişinin taşındığı görüldü. Zorlu hava koşullarına ve ıslak zemine rağmen araç kasasında yapılan yolculuk, muhtemel bir kazaya davetiye çıktı.

Görüntülerde, kasada seyahat eden şahısların dengede durmakta zorlandıkları ve aracın trafikte diğer sürücüler için de dikkati dağıtabilecek bir risk oluşturduğu dikkat çekti. O anlar çevredeki sürücüler tarafından kaydedildi.

Görüntüler ve çevrenin tepkisi:

Çevredeki sürücülerin çektiği videolarda, yolculuğun yol güvenliği açısından risk taşıdığı ve yağışlı zeminin olası olumsuz etkilerinin göründüğü aktarıldı. Sürücüler arasında endişe oluşturan bu tür davranışlar trafikte güvenlik kaygılarını artırıyor.

Islak zeminde lastik-yer tutuşunun azalması, denge kaybı ve ani manevralarda savrulma gibi tehlikeler, kasada yolculuk yapanların ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini doğrudan etkileyebilir. Bu tür görüntüler sürücülerin ve yolcuların dikkatini tekrar trafik kurallarına çekiyor.

Genel değerlendirme:

Yağışlı havada taşıma koşullarının uygun olmadığı durumlarda, özellikle taşıma düzeni ve yolcu konumu güvenlik açısından belirleyici oluyor. Eskişehir Çevre Yolu Gündoğdu Mahallesindeki kayıtlar, trafikte uyulması gereken kuralların ve dikkatli davranmanın önemini bir kez daha gösterdi.

ESKİŞEHİR ÇEVRE YOLU ÜZERİNDE YAĞIŞLI HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDEN ÜÇ TEKERLEKLİ BİR MOTOSİKLETİN...

ESKİŞEHİR ÇEVRE YOLU ÜZERİNDE YAĞIŞLI HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDEN ÜÇ TEKERLEKLİ BİR MOTOSİKLETİN KASASINDA SEYAHAT EDEN YOLCULAR, TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLARA NEDEN OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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