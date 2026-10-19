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Paşabahçe’nin yaz coşkusu yerini sonbaharın dingin sessizliğine bıraktı

Paşabahçe Mesire Alanı yazın on binleri ağırlarken sonbaharda sessiz, dingin bir parka dönüştü; dron görüntüleri mevsim geçişini gözler önüne serdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Paşabahçe’nin yaz coşkusu yerini sonbaharın dingin sessizliğine bıraktı

yazın hareketi sonbaharda yerini dinginliğe bıraktı:

Paşabahçe Mesire Alanı, Sivas kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaz aylarında on binlerce kişiyi ağırlayan bir buluşma noktası olarak biliniyor. Yaz döneminde vatandaşların yer bulmak için sıraya girdiği alanda, çocukların cıvıltısı ve yoğun kalabalık hakim olurken sonbaharla birlikte mekan sessizliğe büründü.

Günlük hayatın gürültüsünden uzaklaşıp doğayla baş başa zaman geçirmek isteyenler için tercih edilen bu doğal alan, mevsim geçişleriyle birlikte farklı görünümler kazanıyor. Yazın hareketli atmosferin aksine şimdi daha sakin ve dingin bir ortam hâkim.

mevsimin renkleri ve ziyaretçi izlenimleri:

Ziyaretçiler, Paşabahçe’deki sonbahar görüntülerinin ruhu dinlendirdiğini söylüyor. İlhan Erzurum, "Burası Sivas’ın göz bebeği, Türkiye’nin ender mesire alanlarından bir tanesi. İlkbahar ve sonbahar görüntüleri de ayrı bir güzellik. Bu dönemlerde daha etkileyici, doğal görüntüler oluşuyor. Biz de bu amaçla hem şehrin stresinden, gürültüsünden uzaklaşmak istedik hem de yürüyüş yapmak için buraya geldik" diyerek alanın mevsimsel değişiminin etkisinden bahsetti.

Ailesiyle vakit geçirmek için Paşabahçe’yi tercih eden Ebubekir Çakmak ise mevsim geçişlerinin burada açıkça gözlendiğini anlattı: "Yılın bu döneminde burası çok güzel oluyor. Yazın olduğu gibi kalabalık da olmuyor. Sessiz, sakin bir ortam ve mevsim geçişlerini burada çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Şu an burada çok huzurlu bir ortam var. Burada Mevla’nın nakışlarını görebiliyorsunuz. Baharda ağaçlar canlanıyor, sonbaharda yapraklar dökülüyor, kışın tamamen kuruyor, yazın tekrar canlanıyor."

Çakmak, etraftaki renk cümbüşünün kartpostallık görüntüler sunduğunu, hem yetişkinlerin hem de çocukların bu atmosferde huzur bulduğunu vurguladı.

dron görüntüleri mevsim geçişini belgeledi:

Paşabahçe’nin sonbahar sessizliği dron ile görüntülendi; havadan çekimler alanın sakin dokusunu ve renk geçişlerini ortaya koydu. Görüntüler, yazın yoğunluğunu geride bırakan bu mesire alanının doğa ile uyumlu bir dinlenme mekânı olduğunu gösteriyor.

Yerel halk için hem yürüyüş hem de dinlenme mekânı olan Paşabahçe, mevsimlere göre farklı karakterler sergiliyor. Yazın kalabalığı, sonbaharın dinginliğiyle yer değiştiriyor; bu değişim hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için farklı deneyimler sunuyor.

Sonbaharın getirdiği bu sessizlik ve görsel zenginlik, Paşabahçe’yi yılın farklı dönemlerinde yeniden keşfetmeye davet ediyor.

PAŞABAHÇE MESİRE ALANI, SONBAHAR İLE BİRLİKTE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ.

PAŞABAHÇE MESİRE ALANI, SONBAHAR İLE BİRLİKTE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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