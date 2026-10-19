Yenice'nin blok ormanlarında sonbahar paleti

Yenice'de sonbahar manzaraları

Karabük'ün Yenice ilçesindeki, Türkiye'nin en büyük blok ormanları arasında yer alan alanlarda sonbahar ile birlikte ortaya çıkan renk değişimi dron görüntülerine yansıdı. Orman örtüsündeki sarı, kahverengi ve yeşil tonları bir araya gelerek geniş bir palet oluşturuyor.

yollar ve yaylalar arasında renk geçişi:

Yenice Ihlamur Terası'na uzanan kıvrımlı yollar boyunca uzanan ağaçlık alanlar ile Göktepe Yaylası'ndaki mevsimsel dönüşüm, görüntülerin en çarpıcı unsurlarını oluşturuyor. Ağaçların yaprak değiştirmesiyle yolların üzerinden ilerleyen renk bantları, manzarayı daha dinamik ve katmanlı gösteriyor.

dron görüntülerinin sundukları:

Dronla kaydedilen karelerde geniş orman örtüsü ve sonbaharın doğaya kattığı dokular ön plana çıkıyor. Havadan izlenen kompozisyonlarda yol çizgileri, ağaç kümeleri ve yayla açıklıkları bir araya gelerek görsel bir şölen meydana getiriyor; bu, hazan mevsiminin güçlü etkisini gözler önüne seriyor.

Bu zengin renk geçişleri, doğa ve fotoğraf tutkunlarına özgün kareler vaat ediyor; Yenice'nin blok ormanları, sonbaharda hem sessiz bir gözlem hem de karelenmeye değer sahneler sunuyor.

KARABÜK'ÜN YENİCE İLÇESİNDEKİ ORMANLARDA SONBAHARLA BİRLİKTE OLUŞAN RENK CÜMBÜŞÜ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.