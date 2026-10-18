Anamas Dağı kışın ilk habercisi olarak beyaza büründü

Anamas Dağı'nda ilk kar manzarası

Konya'nın Beyşehir ilçesinin simgelerinden Anamas Dağının zirvesi, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Konya ve Isparta il sınırları içerisinde yer alan dağın 2 bin 998 metre rakımlı zirvesi, bölgede etkili olan yağışların ardından karla kaplandı.

yüksek kesimlerde kar etkili oldu:

İlçe genelinde alçak kesimlerde yağmur etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde güne başlayan Beyşehirliler, Anamas Dağı'nın karla kaplanan zirvesiyle karşılaştı.

doğaseverlerin ilgisini çekti:

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Anamas Dağı'nın beyaza kaplanan zirvesi, doğa tutkunlarının ve manzara meraklılarının ilgisini çekti. Mevsimin ilk karıyla birlikte Anamas Dağı, Beyşehir'de kışın habercisi olan görüntüler arasında yerini aldı.

BEYŞEHİR İLÇESİNİN SİMGELERİNDEN ANAMAS DAĞI'NIN ZİRVESİ, MEVSİMİN İLK KARIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ.