Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Anamas Dağı kışın ilk habercisi olarak beyaza büründü

Konya ve Isparta sınırındaki 2 bin 998 metrelik Anamas Dağı, mevsimin ilk karıyla zirvesini beyaza kapladı; Beyşehir'de kışın habercisi oldu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Anamas Dağı kışın ilk habercisi olarak beyaza büründü

Anamas Dağı'nda ilk kar manzarası

Konya'nın Beyşehir ilçesinin simgelerinden Anamas Dağının zirvesi, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Konya ve Isparta il sınırları içerisinde yer alan dağın 2 bin 998 metre rakımlı zirvesi, bölgede etkili olan yağışların ardından karla kaplandı.

yüksek kesimlerde kar etkili oldu:

İlçe genelinde alçak kesimlerde yağmur etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde güne başlayan Beyşehirliler, Anamas Dağı'nın karla kaplanan zirvesiyle karşılaştı.

doğaseverlerin ilgisini çekti:

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Anamas Dağı'nın beyaza kaplanan zirvesi, doğa tutkunlarının ve manzara meraklılarının ilgisini çekti. Mevsimin ilk karıyla birlikte Anamas Dağı, Beyşehir'de kışın habercisi olan görüntüler arasında yerini aldı.

BEYŞEHİR İLÇESİNİN SİMGELERİNDEN ANAMAS DAĞI&#039;NIN ZİRVESİ, MEVSİMİN İLK KARIYLA BEYAZA...

BEYŞEHİR İLÇESİNİN SİMGELERİNDEN ANAMAS DAĞI'NIN ZİRVESİ, MEVSİMİN İLK KARIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karadeniz Ereğli'de mahalle yaşamını aksatan perde duvar çökmesi
images

Ereğli'de kaldırım çökmesi mahalle sakinlerini tedirgin etti
images

Fırtına sonrası Karadeniz Ereğli'de balıkçı barınağına ölü yunus vurdu
images

Dev dalgalar İnkumu sahilini çöplüğe döndürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te yoğun müdahale sonrası pamuk fabrikasındaki alevler söndürüldü

Ameliyatın arka planında: anestezinin görünmez kahramanları

Kocaeli'de ilk yarı: Göztepe Show'un ters vuruşuyla 1-0 önde

Muhtarlarla omuz omuza: Eskişehir’de katılımcı yönetim vurgusu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti