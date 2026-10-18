Karadeniz sahilinde fırtına ağaçları devirdi, kıyılar dalgalarla dövüldü

fırtınanın etkisi:

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Meteorolojinin 'turuncu' kodlu uyarısının ardından bölgeyi vuran kuvvetli rüzgarın hızı yer yer saatte 116 kilometreye kadar ulaştı.

Cide ilçesinde devrilen bir ağaç, Cide-Bartın karayolunu ulaşıma kapattı; ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. İnebolu'da da rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçlar devrildi. Cide kıyılarında metrelerce yükselen dalgalar sahilleri dövdü.

müdahale çalışmaları:

Araç ve ekipler, fırtınanın olumsuz etkilerinin giderilmesi için sahada çalışıyor. Ekipler, olumsuzlukların giderilmesi amacıyla Cide, İnebolu, Abana, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde müdahalelerini sürdürüyor.

Kastamonu'da fırtına ağaçları devirdi