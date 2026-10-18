Mahalle el birliğiyle eski çöplüğü göl kıyısında yeşile çevirdi

Karadiken'de ortak çalışma göl kıyısını yeniden yeşillendirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karadiken Mahallesi'nde mahalle sakinleri, uzun yıllar evsel atıkların döküldüğü alanda başlattıkları çalışma ile alanı doğaya kazandırdı. Mahalle muhtarı Yahya Karakaya öncülüğünde organize edilen etkinlikte, yerleşim merkezine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Topraklık mevkisi temizlendi ve ağaçlandırma planı uygulamaya kondu.

Çöplükten fidanlığa dönüşüm:

Çalışma kapsamında Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilen toplamda 4 bine ulaşan karaçam, köknar, sedir, çınar ve ceviz fidanı belirlenen alanlara dikildi. Fidanlar, mahalle halkının imece usulüyle yaptığı hazırlık ve dikim çalışmaları ile toprakla buluşturuldu.

İmece ruhu ve sürdürülebilirlik:

Proje, kısa vadede görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı hedeflerken, orta ve uzun vadede erozyonun önlenmesi, yaban hayatı için yeni yaşam alanları oluşturulması ve mahalle çevresinin iklimsel dayanıklılığının artırılması gibi çevresel kazanımlar sağlamayı amaçlıyor. Mahalle sakinleri, bu tür yerel girişimlerin diğer kıyı mahalleleri için örnek teşkil edebileceğini belirtti.

Yürütülen çalışma, küçük ölçekli toplumsal katılımın doğal alanların restorasyonunda etkili olduğuna dair somut bir örnek sunuyor.

BEYŞEHİR İLÇESİNDE GEÇMİŞTE EVSEL ATIKLARIN DÖKÜLDÜĞÜ ALAN, MAHALLE SAKİNLERİNİN EL BİRLİĞİYLE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMA SAYESİNDE YENİDEN DOĞAYA KAZANDIRILIYOR.