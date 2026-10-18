Patnos'tan fabrikalara: 450 dönümlük araziden 1.500 ton patates sanayiye

Patnos'ta hasat sürüyor:

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bu yıl patates hasadı yoğun bir tempoyla devam ediyor. Üreticiler Adnan Yanar ve Fecri Yanar tarafından işletilen 450 dönümlük arazide yürütülen üretimde sezon sonunda yaklaşık 1.500 ton patates elde edilmesi bekleniyor. Hasattan çıkan ürünler hem sofralık tüketim hem de gıda sanayinde kullanılmak üzere değerlendiriliyor.

Hasat süreci ve iş gücü:

Hasat çalışmalarına Bitlis'ten gelen tarım işçilerinin katılımıyla yoğun bir mesai eşlik ediyor. Tarladan çıkarılan patatesler işçiler tarafından toplanıp sınıflandırılıyor, paketleme ve sevkiyata hazırlanma aşamalarına gönderiliyor. Bu süreç, bölgedeki tarımsal üretimin farklı illerden sağlanan iş gücüyle nasıl şekillendiğini gösteriyor.

Sanayiye giden üretim zinciri:

Patnos'ta topraktan çıkan patatesler yalnızca taze tüketim için değil, özellikle cips üretimi ve dondurulmuş ürünlerin üretim zincirine girmek üzere fabrikalara sevk ediliyor. Üreticiler, sezon sonunda hedeflenen miktarın sanayiye kazandırılmasıyla hem yerel ekonomiye katkı hem de üretimin pazara erişim kapasitesinde artış bekliyor.

450 dönümlük arazide yürütülen çalışmalar, Patnos'taki çiftçilerin üretim kapasitesini ve tarımsal emek bağlantılarını ön plana çıkarıyor. Hasadın tamamlanmasıyla yaklaşık 1.500 ton ürünün gıda sanayisine akması hedefleniyor ve bu, bölgenin tarımsal üretim potansiyelinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

PATNOS İLÇESİNDE PATATES HASADI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR