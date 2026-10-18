Yüksekova'da yoğun sis şehir yaşamını sekteye uğrattı

Yüksekova'da sis ve kar etkisi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bölge soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından iki haftadır aralıklarla süren yağışlarla sıcaklıklarda belirgin bir gerileme yaşandı.

dağlarda kar, kent merkezinde sis:

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirveleri karla kaplandı. Kent merkezinde ise günlerdir etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü, bu durum ulaşım ve günlük hayatı olumsuz etkiledi.

sürüşe ilişkin uyarılar:

Özellikle dağlık kesimlere yakın bölgelerde sürücüler, ana arterlerde araçlarının farlarını ve sis lambalarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları ve sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Yüksekova’da yoğun sis