Denizli'de görev değişimi: DENİMDER başkanlığı Bekir Dağlı'ya devredildi

Denizli imam hatip mezunları derneğinde yeni dönem:

Denizli İmam Hatip Mezunları Derneği (DENİMDER) başkanlığında 2015'ten beri görev yapan Fatih Işık, yeniden aday olmama kararıyla koltuğunu devretti. Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde Bekir Dağlı derneğin yeni başkanı oldu.

Seçim ve devir teslim:

Seçimin ardından dernek binasında düzenlenen devir teslim töreninde eski ve yeni yönetim bir araya geldi. Törende hizmetlerin sürekliliği, kurum içi dayanışma ve gönül bağının korunması ön plana çıktı. Katılımcılar, 2015'ten bu yana yürütülen çalışmaların yeni dönemde de devam etmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Yeni yönetimin öncelikleri:

Görevi devreden Fatih Işık konuşmasında imam hatip camiasına hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve emeği geçen yönetim kurulu üyeleri ile gönüllülere teşekkür etti. Işık, görevin sona ermesinin camiayla bağını koparmayacağını belirterek 'görevler gelip geçicidir; önemli olan gönül bağı ve hizmet aşkıdır' mesajını verdi.

Yeni başkan Bekir Dağlı ise teslim aldığı görevin sorumluluğunu vurguladı, geçmiş dönemde oluşturulan birlik ve beraberlik ortamını koruyup derneğin faaliyetlerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Dağlı, 'ben değil, biz diyerek çalışacağız' sözleriyle ekip anlayışını özetledi ve yönetim kurulu ile dernek gönüllülerinin desteğiyle ortak hedefler doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti.

DENİZLİ İMAM HATİP MEZUNLARI DERNEĞİNDE (DENİMDER) 2015 YILINDAN BU YANA BAŞKANLIK GÖREVİNİ SÜRDÜREN FATİH IŞIK, YENİDEN ADAY OLMAMA KARARININ ARDINDAN GÖREVİNİ BEKİR DAĞLI'YA DEVRETTİ.