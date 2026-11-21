Zeugma Mozaik Müzesi'ne ara tatilde yoğun ilgi

Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, bir haftalık ara tatilde Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce yerli ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçiler müze çevresinde oluşan yoğun araç trafiği ve müze içinde artan bilet yoğunluğundan söz etti.

Serginin öne çıkan eserleri:

Başta 'Çingene Kızı' mozaiği olmak üzere Mars Heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler, hamam kalıntıları ve Fırat Nehri kıyısındaki villalardan çıkarılan mozaikler ziyaretçilerin ilgisini çekti. 7'den 70'e her yaştan kişi eserleri görmek için müzeye akın etti.

Ziyaretçilerin sözleri:

Niğde'den Gaziantep'e gelen küçük ziyaretçi Elif Şevval Ayden, "Müze çok farklı ve sanatsal bir yer. Gayet güzel, beğendim müzeyi. Gaziantep'te çok fazla tarihi yer gezdim. Eskiden kalma çok sayıda eser var. Görmek isteyenlere de öneririm" dedi.

Ankara'dan gelen Eda Tepebaşı, "Müzeyi görmesi için kızımı getirdim. Kızım öğrenci, ben de öğretmenim. Ara tatili değerlendirmek istedik" derken, yanındaki kızı müzeyi çok beğendiğini ve görmek isteyenlere tavsiye etti.

Zonguldak'tan gelen Gökdeniz Karakuş ise, "Zonguldak'tan Gaziantep'i gezmeye geldik. Müzeyi de çok beğendik. Çok çeşitli mozaikler var. Özellikle Çingene Kızı görmek için geldik. Onu da gördük ve bizim için güzel oldu. Herkese burayı görmeyi öneririm tabi ki" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi akını nedeniyle müze çevresinde yoğun araç trafiği oluşurken, müze sahası ile içinde bilet ve ziyaret yoğunluğu yaşandı.

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ, BİR HAFTALIK ARA TATİLDE TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN BİNLERCE ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI.