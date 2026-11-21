Festival alanında gösterim ve etkinlikler:

Gazze Şeridi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Gazze Çocuk Film Festivali, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü kapsamında, saldırılarda yıkılan tarihi El-Nasr Sinemasının bulunduğu alanda başladı. Yüzlerce çocuk, ellerinde Filistin bayraklarıyla alana geldi ve çadırların arasına kurulan beyaz perdede Alice Harikalar Diyarında filmini izledi.

Festivale eşlik eden programda izci gösterileri, geleneksel Dabke dansı, kukla ve palyaço gösterileri yer aldı. Organizasyon ekipleri, gösterimleri seyyar sinema aracıyla Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine taşıyacaklarını bildirdi.

Organizasyonun amacı ve takvimi:

Mashharawi Sinema ve Film Yapımcıları Destekleme Vakfı Medya ve Halkla İlişkiler Direktörü Naheel Al-Azbaki, festivalin ikinci kez Dünya Çocuk Günü ile aynı zamana denk geldiğini ve etkinliğin amacının Gazze'deki çocukları neşelendirmek ile kendilerini ifade edebilecekleri alanlar sağlamak olduğunu belirtti. Al-Azbaki, etkinliklerin seyyar sinema ile 20 Aralık'a kadar bir ay süreyle devam edeceğini, programın coşkulu geçtiğini ve çocukların etkinliklerde katılımcılarla etkileşime girdiğini vurguladı.

Al-Azbaki, Gazze'deki çocukların 3 yıldır acı çektiğini, bu koşullar altında kısa bir süre de olsa mutlu olmaya ve çocukluklarını yaşamaya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Festival, ' Yarınki Hayatı Seviyoruz ' sloganıyla düzenleniyor ve kültürel ile eğlence alanları aracılığıyla çocuklara nefes aldırmayı hedefliyor.

Çocukların deneyimi:

Festivale katılanlardan Rowaida Abu Shaaban, yıllarca süren savaşın biriktirdiği negatif enerjiyi atmak ve zor şartlara rağmen yaşama isteklerini göstermek için etkinliklere katıldıklarını aktardı. Abu Shaaban, savaş öncesi aileleriyle evlerde televizyon izleyip bir arada olduklarını, ancak şimdi çocukların kendilerini güvende hissetmediğini ve her an bombardıman tehdidiyle yaşadıklarını ifade etti.

Rowaida Abu Shaaban, etkinlik alanında bulunduğu duyguyu şu sözlerle özetledi: 'Çocuklar Günü'nde dünyanın dört bir yanındaki çocuklar eğlence parklarına giderken, Gazze'deki çocuklar su ve ekmek için uzun kuyruklarda bekliyor ve ateş yakmak için odun arıyor.' Katılımcı, festivalde yer almanın amaçlarından birinin dünyaya 'hayatı sevdiğimizi' göstermek olduğunu söyledi.

Festival ekipleri, etkinliklerin çocuklara kısa da olsa neşe ve sanatla temas imkânı sunmasını hedeflediklerini, gösterim ve etkinlik programını Gazze Şeridi genelinde sürdüreceklerini belirtti.

AZZE ÇOCUK FİLM FESTİVALİ'NİN İKİNCİSİ, 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA GAZZE ŞEHRİNDEKİ SALDIRILARDA YIKILAN TARİHİ EL-NASR SİNEMASI'NIN BULUNDUĞU YERDE BAŞLADI.