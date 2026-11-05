Andırın'da duvarları anı dolu çay evi: zamanda yolculuk sunan mekân

Göksun Caddesi'nde nostaljiyle dolu bir mekan

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, Göksun Caddesi üzerinde bulunan bir çay evi, sade bir içecek mekânının ötesine geçerek ziyaretçilere geçmişin izlerini sunuyor. İşletme, duvarlarını ve raflarını yerel yaşamın izlerini taşıyan antika objelerle donatmış; böylece gelen herkes yudumladığı çayın yanında birer anı parçasını da inceleme fırsatı buluyor.

Nesneler ve dekorasyon:

Mekânın dekorunda ahşap yayık, karasaban, boyunduruk, büyükbaş hayvan boynuzları ve eski kasetçalar gibi tarım ve köy yaşamına ait objeler öne çıkıyor. Duvarlarda ayrıca Yeşilçam efsanelerinin görselleri ve replikaları yer alıyor; bu kombinasyon, misafirleri hem görsel hem de duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Ziyaretçiler çaylarını yudumlarken objelerin üzerine eğilip parçaların detaylarını inceliyor, gençler ve yaşlılar arasında geçmişle ilgili sohbetler başlıyor. Mekân, tekdüze bir çay evinden ziyade küçük bir nostalji müzesi izlenimi veriyor ve ziyaret sürecini sakin bir keşfe dönüştürüyor.

Ziyaretçi deneyimi ve amaç:

İşletme sahibi Ahmet Yancı mekanın amacını geçmişi korumak ve genç kuşaklara aktarmak olarak özetliyor. Ahmet Yancı “Buraya gelen misafirlerimizin sadece çay içmesini değil, geçmişe dönüp kültürümüzü hatırlamasını istedim. Sergilediğimiz her bir parçanın arkasında yaşanmışlıklar ve eski insanların el emeği var. Gençlerimizin geçmişteki zorlukları ve doğallığı anlamasını amaçlıyoruz. Gelen müşterilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Birçoğu çocukluğuna döndüğünü söylüyor”

Gelen ziyaretçiler mekânı, anıları canlandıran bir durak olarak tanımlıyor; birçok kişi burada karşılaştığı objeler sayesinde kendi aile hikâyelerini ve köy yaşamını hatırladığını ifade ediyor. İşletme, sergilediği parçalar aracılığıyla hem yerel belleği canlı tutmayı hem de kültürel mirası yeni nesillere aktarmayı hedefliyor.

Sonuç olarak, Andırın’daki bu çay evi, geleneksel objelerin ve Yeşilçam motiflerinin bir araya geldiği, sakin bir keşif imkânı sunan mekân olarak bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından benimsendi.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE HİZMET VEREN BİR ÇAY EVİ, DUVARLARINDA VE KÖŞELERİNDE SERGİLENEN ONLARCA YILLIK ANTİKA TARIM ALETLERİ VE YEŞİLÇAM DETAYLARIYLA MÜŞTERİLERİNİ ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKARIYOR.