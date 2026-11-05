Özel yürekler gökyüzünü renklendirdi: Erzurum'da uçurtma şenliği

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla bahçesinde bir uçurtma şenliği düzenledi. Etkinlik, İyilik Var hareketi çerçevesinde gerçekleştirildi ve gökyüzü onlarca rengârenk uçurtmayla kaplandı.

etkinlik ayrıntıları:

Merkezden hizmet alan katılımcılar, eğitmenlerin desteğiyle kendi uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı. Rüzgarla birlikte havalanan uçurtmalar görsel bir şölen oluştururken, etkinlik süresince katılımcıların heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti. Personel ve gönüllüler, özel bireylerin uçurtma uçurmalarına yardımcı olarak etkinliğin akışına katkıda bulundu.

Şenliğe geniş bir katılım sağlandı; gün boyunca çekilen hatıra fotoğrafları, müzik ve küçük gösterilerle etkinlik zenginleştirildi. Katılımcılar için hazırlanan etkinlik programı, hem eğlence hem de günlük yaşam becerilerini destekleyici nitelikteydi.

rehabilitasyon ve toplumsal etkiler:

Yetkililer, bu tür sosyal etkinliklerin özel ihtiyaçlı bireylerin motor becerilerini geliştirmede ve sosyal bağlarını güçlendirmede önemli rol oynadığını vurguladı. Birlikte zaman geçirmenin, paylaşmanın ve engelleri aşmanın önemli bir örneği olarak değerlendirilen şenlik, katılımcıların öz güvenine ve toplumsal katılımlarına olumlu katkı sağladı.

Günün sonunda özel yüreklerde unutulmaz anlar kaldı; etkinlik, hem merkezin rehabilitasyon hedeflerine hizmet etti hem de toplumda farkındalık yaratmayı sürdürdü. İyilik Varsa Biz de Varız mottosuyla gerçekleştirilen şenlik, gökyüzünde iyiliğin renklerini bırakırken katılımcılara birlik ve mutluluk duygusu hediye etti.

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ, ÖZEL İHTİYAÇLI BİREYLERİN SOSYAL HAYATA KATILIMINI ARTIRMAK AMACIYLA MUHTEŞEM BİR UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLEDİ. "İYİLİK VAR" HAREKETİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE, GÖKYÜZÜ RENGÂRENK UÇURTMALARLA KAPLANDI.