Dolar 50,0432 +0,03%
Euro 56,4408 +0,34%
Bist 11.536,21 +0,51%
Altın Gram 6.656,77 +1,58%
EUR/USD 1,1260 +0,23%
Brent Petrol 94,22 -0,42%
--°

Romanya temasları yurtbaşı için yeni kapılar açtı

Başkan Nihat Doğan, Bükreş’te yürüttüğü görüşmelerle Yurtbaşı’na yatırım ve iş birliği kapılarını aralamayı, beldeye yeni hizmetler kazandırmayı hedefledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Romanya temasları yurtbaşı için yeni kapılar açtı

Romanya ziyareti: amaç hizmet ve yatırım

Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, beldenin ekonomik ve sosyal gelişimini hızlandırmak amacıyla Romanya’nın başkenti Bükreş’te önemli temaslarda bulundu. Ziyaretin ana gündemi, Yurtbaşı’na yeni hizmetler getirecek iş birlikleri oluşturmak ve yatırım fırsatlarını değerlendirmekti.

görüşme partnerleri ve gündem:

Başkan Doğan, temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Romanya Belediyeler Birliği Başkanı Dudu Florian, Türkiye-Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay ile bir araya geldi. Ayrıca Başkan Yardımcısı Liliana Bogdan, Belediye Başkan Yardımcısı Drago G. Bogdan, T.C. Bükreş Ticaret Başmüşaviri Sertaç Güner, Bosfor Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Taş ve Hello Holidays Yönetim Kurulu Başkanı Madalina Balaiban ile görüşmeler yapıldı.

Toplantılarda, Yurtbaşı’nın altyapı, turizm ve yatırım potansiyelini artıracak projeler ile karşılıklı iş birliği modelleri, yeni yatırım fırsatlarının nasıl hayata geçirilebileceği ve yerel projelerin uluslararası ortaklıklarla nasıl desteklenebileceği ele alındı.

doğan’ın mesajı ve öncelikler:

Doğan, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede şunları vurguladı: 'Biz bu göreve makamda oturmak için değil, milletimize hizmet etmek için geldik.' Belediye başkanının açıklamasında, Yurtbaşı’na hizmet için sınır tanımıyoruz ifadesi öne çıktı; Doğan, beldenin her mahallesine ve her hemşehrisine daha iyi hizmet götürmenin öncelikleri olduğunu belirtti.

Başkan ayrıca, gittiği her yerde Yurtbaşı’yı düşünerek hareket ettiklerinin altını çizdi ve 'gittiğimiz her yerde aklımızda Yurtbaşı, gündemimizde hemşehrilerimiz, gayemizde ise hizmet vardır' sözleriyle misyonunu özetledi. Romanya’daki görüşmelerin Yurtbaşı için yeni fırsatlar yaratmasını temenni ettiğini ve destek veren yetkililere teşekkür ettiğini de ekledi.

Doğan, Yurtbaşı’nın gelişimi için her türlü iş birliğine açık olduklarını belirterek, 'Bizim mücadelemiz şahsi değil, memleket mücadelemizdir' dedi ve belde için yeni projeler üretme kararlılığını yineledi. Belediye yönetimi, bu temaslarla elde edilebilecek iş birliklerini yerel ihtiyaçlara dönüştürmeye yönelik adımları takip edecek.

Sonuç olarak, Bükreş temasları Yurtbaşı’nın uluslararası ağını genişletmeyi ve yatırım olanaklarını artırmayı amaçlayan planların ilk ayağını oluşturdu; belediye, elde edilen temasları somut projelere dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

YURTBAŞI’NIN GELİŞMESİ VE GELECEĞE DAHA GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLEMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN...

YURTBAŞI’NIN GELİŞMESİ VE GELECEĞE DAHA GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLEMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN BELEDİYE BAŞKANI NİHAT DOĞAN, ROMANYA’NIN BAŞKENTİ BÜKREŞ’TE BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kışın soğuğu engel olmuyor: Maraş dondurması dört mevsim sofrada
images

Çorum'da gençlerin nizami asker yürüyüşü ilgi gördü
images

Söğüt'ün su sorunu 160 metrede çözüldü: kaynak ilçenin 50 yıllık ihtiyacını karş...
images

İndere yaşam alanında otobüs rotaları ve kalkış noktaları yeniden düzenlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çizgi film tutkunu Zıpzıp şantiyede ilgi odağı oldu

Narlıdere'de firari hırsız polisin parmağını ısırdı, adliyede pişkin tavır sergiledi

gecekonduların insan hikâyelerini belgeleyen film ödülle dönüyor

Organ bağışıyla iki hasta yeniden hayata tutundu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü

Sefo konseriyle Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu yükseldi