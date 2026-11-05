Romanya temasları yurtbaşı için yeni kapılar açtı

Romanya ziyareti: amaç hizmet ve yatırım

Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, beldenin ekonomik ve sosyal gelişimini hızlandırmak amacıyla Romanya’nın başkenti Bükreş’te önemli temaslarda bulundu. Ziyaretin ana gündemi, Yurtbaşı’na yeni hizmetler getirecek iş birlikleri oluşturmak ve yatırım fırsatlarını değerlendirmekti.

görüşme partnerleri ve gündem:

Başkan Doğan, temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Romanya Belediyeler Birliği Başkanı Dudu Florian, Türkiye-Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay ile bir araya geldi. Ayrıca Başkan Yardımcısı Liliana Bogdan, Belediye Başkan Yardımcısı Drago G. Bogdan, T.C. Bükreş Ticaret Başmüşaviri Sertaç Güner, Bosfor Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Taş ve Hello Holidays Yönetim Kurulu Başkanı Madalina Balaiban ile görüşmeler yapıldı.

Toplantılarda, Yurtbaşı’nın altyapı, turizm ve yatırım potansiyelini artıracak projeler ile karşılıklı iş birliği modelleri, yeni yatırım fırsatlarının nasıl hayata geçirilebileceği ve yerel projelerin uluslararası ortaklıklarla nasıl desteklenebileceği ele alındı.

doğan’ın mesajı ve öncelikler:

Doğan, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede şunları vurguladı: 'Biz bu göreve makamda oturmak için değil, milletimize hizmet etmek için geldik.' Belediye başkanının açıklamasında, Yurtbaşı’na hizmet için sınır tanımıyoruz ifadesi öne çıktı; Doğan, beldenin her mahallesine ve her hemşehrisine daha iyi hizmet götürmenin öncelikleri olduğunu belirtti.

Başkan ayrıca, gittiği her yerde Yurtbaşı’yı düşünerek hareket ettiklerinin altını çizdi ve 'gittiğimiz her yerde aklımızda Yurtbaşı, gündemimizde hemşehrilerimiz, gayemizde ise hizmet vardır' sözleriyle misyonunu özetledi. Romanya’daki görüşmelerin Yurtbaşı için yeni fırsatlar yaratmasını temenni ettiğini ve destek veren yetkililere teşekkür ettiğini de ekledi.

Doğan, Yurtbaşı’nın gelişimi için her türlü iş birliğine açık olduklarını belirterek, 'Bizim mücadelemiz şahsi değil, memleket mücadelemizdir' dedi ve belde için yeni projeler üretme kararlılığını yineledi. Belediye yönetimi, bu temaslarla elde edilebilecek iş birliklerini yerel ihtiyaçlara dönüştürmeye yönelik adımları takip edecek.

Sonuç olarak, Bükreş temasları Yurtbaşı’nın uluslararası ağını genişletmeyi ve yatırım olanaklarını artırmayı amaçlayan planların ilk ayağını oluşturdu; belediye, elde edilen temasları somut projelere dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

YURTBAŞI’NIN GELİŞMESİ VE GELECEĞE DAHA GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLEMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN BELEDİYE BAŞKANI NİHAT DOĞAN, ROMANYA’NIN BAŞKENTİ BÜKREŞ’TE BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ