Andırın'da traktöre bağlanan köpeğin sürüklenme anları kameralara yansıdı

Andırın'da cep telefonu kamerasına yansıyan olay

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Kargaçayırı Mahallesi'nde çekilen videoda, bir köpeğin traktörün arkasına bağlanarak sürüklendiği anlar kayda geçti. Görüntülerin çekildiğini bildiren kişi olayın o sırada mahallide gerçekleştiğini aktardı.

görüntülerin içeriği:

Kaydedilen videoda, köpeğin traktörün arkasına bağlandığı ve asfaltta uzun süre sürüklendiği görülüyor. Hayvanın nasıl bağlandığı veya sürüklenmeye ne kadar devam edildiğine dair görüntüden net süre tespit edilemiyor; ancak hareket halindeki traktörün arkasında köpeğin bırakıldığı açıkça izleniyor.

vatandaşın tepkisi:

Görüntüyü çeken kişi kameraya konuşurken, "Görüyorsunuz hayvanı sürüklüyor şu an. Hayvana eziyet ediyor Allah korkusu yok" dedi. Videonun sosyal medyada veya ilgili mercilerde paylaşılması halinde tepki ve soruşturma taleplerinin artması beklenebilir.

Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi