Dolar 48,4503 +0,03%
Euro 56,3723 +0,20%
Bist 14.405,25 +1,79%
Altın Gram 6.886,02 -1,25%
EUR/USD 1,1633 +0,07%
Brent Petrol 98,68 +2,49%
--°

Andırın'da traktöre bağlanan köpeğin sürüklenme anları kameralara yansıdı

İlçeye bağlı Kargaçayırı Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, bir köpeğin traktörün arkasına bağlanıp asfaltta uzun süre sürüklendiği görülüyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 22:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Andırın'da traktöre bağlanan köpeğin sürüklenme anları kameralara yansıdı

Andırın'da cep telefonu kamerasına yansıyan olay

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Kargaçayırı Mahallesi'nde çekilen videoda, bir köpeğin traktörün arkasına bağlanarak sürüklendiği anlar kayda geçti. Görüntülerin çekildiğini bildiren kişi olayın o sırada mahallide gerçekleştiğini aktardı.

görüntülerin içeriği:

Kaydedilen videoda, köpeğin traktörün arkasına bağlandığı ve asfaltta uzun süre sürüklendiği görülüyor. Hayvanın nasıl bağlandığı veya sürüklenmeye ne kadar devam edildiğine dair görüntüden net süre tespit edilemiyor; ancak hareket halindeki traktörün arkasında köpeğin bırakıldığı açıkça izleniyor.

vatandaşın tepkisi:

Görüntüyü çeken kişi kameraya konuşurken, "Görüyorsunuz hayvanı sürüklüyor şu an. Hayvana eziyet ediyor Allah korkusu yok" dedi. Videonun sosyal medyada veya ilgili mercilerde paylaşılması halinde tepki ve soruşturma taleplerinin artması beklenebilir.

Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi

Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

nats arızası nedeniyle ingiltere genelinde yüzlerce uçuş aksadı
images

İran Hürmüz'de ele geçirilen ABD denizaltısına ait görüntüleri kamuoyuna sundu
images

Çorum'da Kale Mahallesi'nde daire yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
images

Kentsel dönüşüm yıkımında Küçükçekmece'de bina çöktü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

aldemir: devlet tüm imkanlarıyla bozyazı yangınında sahada

Ata Demirer ve Erkan Can Fethiye'de Mapa-Şamandıra sistemini tanıttı

Alanyaspor göztepe sınavına kontrollü tempo ve koordinasyonla hazırlanıyor

Deria ile koy koruma dönüşümü: Fethiye Körfezi'nde dijital ve saha seferberliği

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı