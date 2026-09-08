İran Hürmüz'de ele geçirilen ABD denizaltısına ait görüntüleri kamuoyuna sundu

İran Devrim Muhafızları, ele geçirildiğini duyurduğu denizaltının görüntülerini paylaştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın girişinde ele geçirdiklerini açıkladığı ABD'ye ait insansız denizaltıya ait görüntüleri yayımladı. Yapılan paylaşımda, söz konusu aracın ABD Donanması'nın en yeni otonom su altı sistemlerinden biri olduğu belirtildi.

görüntülerin içeriği:

Yayımlanan görüntülerde tespit edilen platformun, dış hatları ve tasarım özellikleriyle Dive-LD modeline ait olduğu öne sürüldü. İran kaynakları, aracın Hürmüz Boğazı'nın girişinde ele geçirildiğini ifade etti; görüntülerde aracın genel görünümü ve bazı teknik detaylara dair net kareler yer aldı.

teknik özellikleri ve kullanım alanları:

Basında verilen bilgilere göre, söz konusu insansız denizaltı Anduril Industries tarafından geliştirilen bir sistem. Araç yaklaşık 5.8 metre uzunluğunda ve 3 ton ağırlığında olup, su altında yaklaşık 10 gün kadar kalabiliyor ve 6 bin metre derinliğe inebiliyor. Bu tür platformlar, deniz tabanı haritalama, mayın tespiti, boru hattı kontrolü ve istihbarat toplama gibi görevlerde kullanılıyor.

Yayımlanan görüntüler, bölgedeki deniz güvenliği ve otonom askeri sistemlerin kullanımına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. İran'ın paylaşımı, araçla ilgili teşhis ve teknik bilgilerin doğrulanması konusunda uluslararası gözlemcilerin dikkatini çekti.

İRAN, HÜRMÜZ’DE ELE GEÇİRDİĞİ ABD'YE AİT İNSANSIZ DENİZALTININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI