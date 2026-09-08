nats arızası nedeniyle ingiltere genelinde yüzlerce uçuş aksadı

Ulusal hava trafik sistemi arızası seferleri aksattı

İngiltere'nin Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS) tarafından işletilen uçuş işleme sisteminde meydana gelen teknik arıza, ülke genelindeki büyük havalimanlarında geniş çaplı aksamalara yol açtı. NATS, sorunun yerel saatle 16.40 civarında çözüldüğünü bildirirken, hava sahasının açık olduğu ancak normale dönüşün zaman alacağı uyarısında bulundu.

Etkilenen seferler ve havalimanları:

Uçuş takip sitesi Flightradar24 verilerine göre ülkede yaklaşık 300 uçuş iptal edildi ve yüzlerce uçuşta aksamalar kaydedildi. FlightAware verileri sadece Heathrow Havalimanı'nda yaklaşık 100 iptal ve 367 gecikme olduğunu gösterdi. Gatwick Havalimanı'nda ise yaklaşık 250 uçuşta gecikme yaşandı; bu, operasyonların yaklaşık %31'ine denk geliyor.

Seyahatler Heathrow, Stansted ve London City'nin yanı sıra Manchester, Birmingham ve İskoçya dahil olmak üzere Birleşik Krallık'ın çeşitli havalimanlarında etkilendi. Havalimanı idareleri, yolculardan özür dileyerek güncel uçuş bilgileri için doğrudan havayolu şirketleriyle iletişime geçilmesini tavsiye etti.

Ryanair arıza nedeniyle 50 uçuş iptali bildirirken, şirket 65 binden fazla yolcunun gecikmelerden etkilendiğini açıkladı. EasyJet ise sorunun Avrupa genelinde gecikmelere neden olduğunu belirtti. Eurocontrol bazı uçakların yurt dışındaki havalimanlarında bekletildiğini ve aksamaların akşama kadar sürebileceğini bildirdi.

Talepler, tepkiler ve önceki arızalar:

Bugünkü kesintinin ardından havayolu şirketleri NATS yönetimini eleştirdi. Ryanair Yönetiminden yapılan açıklamada, NATS CEO'su Martin Rolfe için istifa çağrısı yapıldı. Ryanair Operasyonlardan Sorumlu Yöneticisi Neal McMahon, tatil ve iş seyahatindeki yolcuların tekrar NATS kaynaklı mağduriyet yaşadığını vurguladı. Wizz Air de kritik altyapı hizmeti sağlayan kuruluşun sistemi durduracak seviyede hata yapmaması gerektiğini belirtti.

NATS daha önce de büyük çaplı arızalar yaşamıştı: 28 Ağustos 2023'teki arıza yaklaşık 1.500 uçuşun iptaline yol açmış ve sonraki günlerde gecikmeler milyonlarca yolcuyu etkilemişti. Temmuz 2025'te ise radar kaynaklı bir sorun sonucu 150'den fazla uçuş iptal edilmiş ve NATS sorunu yedek sisteme geçerek gidermişti.

Yetkililer ve havalimanı idareleri, yolculardan uçuşlarının güncel durumunu havayolu şirketlerinden kontrol etmelerini ve varış noktalarındaki güncellemeleri takip etmelerini istedi.

İngiltere’de hava trafik kontrolünde yaşanan teknik arıza nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 300 uçuş iptal edildi.