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Ani yola fırlayan yaban domuzu zinciri bozdu: minibüs devrildi, 2 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Hasankeyf karayolunda yola çıkan yaban domuzuna çarpan araç ve kaçınma manevrası yapan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ani yola fırlayan yaban domuzu zinciri bozdu: minibüs devrildi, 2 yaralı

kaza nasıl gerçekleşti:

Batman’ın Gercüş ilçesindeki Hasankeyf karayolunda seyir halindeki bir otomobil, aniden yola fırlayan yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaban domuzu telef oldu, arkadan gelen yolcu minibüsü ise kazaya karışmamak için yaptığı manevrada kontrolden çıkarak devrildi.

Olay sırasında her iki araçta da hasar meydana geldi ve kazaya karışanların güvenliği için bölgede trafik akışı etkilendi.

müdahaleler ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer kazada 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Jandarma ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı ve olayla ilgili inceleme başlattı.

yetkililerin uyarısı:

Yetkililer, bölgedeki sürücüleri özellikle gece saatlerinde yaban hayatına karşı dikkatli olmaları ve hız ile takip mesafesine özen göstermeleri konusunda uyardı. Sürücülere ani çıkışlara hazırlıklı olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor; jandarma ekiplerinin yapacağı inceleme, kazanın ayrıntılarını netleştirecek.

GERCÜŞ-HASANKEYF KARAYOLUNDA KAZA: YABAN DOMUZUNA ÇARPAN OTOMOBİL İLE DEVRİLEN MİNİBÜS KAZASINDA 2...

GERCÜŞ-HASANKEYF KARAYOLUNDA KAZA: YABAN DOMUZUNA ÇARPAN OTOMOBİL İLE DEVRİLEN MİNİBÜS KAZASINDA 2 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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