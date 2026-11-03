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Germencik'te pazar dönüşü kaza: kamyonet tarlaya devrildi, 7 yaralı

Aydın Germencik'te Alangüllü Mahallesi girişinde 09 AUG 608 plakalı kamyonetin devrilmesi sonucu 7 pazarcı yaralandı, ekipler müdahale edip yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 22:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Germencik'te pazar dönüşü kaza: kamyonet tarlaya devrildi, 7 yaralı

Germencik'te kamyonet devrildi:

Aydın'ın Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi girişinde pazarcıları taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Olay, Alangüllü Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AUG 608 plakalı kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Ekip müdahalesi ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

PAZARCILARI TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ: 7 YARALI

PAZARCILARI TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ: 7 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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