Germencik'te pazar dönüşü kaza: kamyonet tarlaya devrildi, 7 yaralı

Germencik'te kamyonet devrildi:
Aydın'ın Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi girişinde pazarcıları taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza yeri ve araç bilgileri:
Olay, Alangüllü Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AUG 608 plakalı kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Ekip müdahalesi ve yaralıların durumu:
Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
PAZARCILARI TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ: 7 YARALI
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