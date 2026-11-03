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sinop’un fethinin 812. yılı törenlerle anıldı

Sinop’un fethinin 812. yılı Lonca Kapısı'ndaki Kur’an-ı Kerim tilaveti, mehter yürüyüşü ve Uğur Mumcu Meydanı’ndaki törenlerle kutlandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 21:55

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

sinop’un fethinin 812. yılı törenlerle anıldı

Kutlama programı:

Sinop’un fethinin 812. yıl dönümü, Sinop Valiliği tarafından hazırlanan programla çeşitli tören ve etkinliklerle anıldı. Kutlamalar, tarihi Lonca Kapısı’nda gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından mehter eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı ve etkinlikler Uğur Mumcu Meydanı’nda devam etti.

Program kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehter takımı meydanda gösteri sundu. Meydandaki törenler hem görsel hem de kültürel unsurları bir araya getirerek şehir halkının ve davetlilerin yoğun ilgisini çekti.

vali mustafa özarslan'ın konuşması:

Sinop Valisi Mustafa Özarslan törende yaptığı konuşmada tarih bilincinin asırlardır süren bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Özarslan, geçmişten alınan güçle bugünlere gelindiğini belirterek toplumun kendi tarihine ve kahramanlarına sahip çıkmasının önemine dikkat çekti.

Vali Özarslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim başkalarının hayali kahramanlarına ihtiyacımız yok! Bizim kendi gerçek kahramanlarımız var! Bizim Alparslan’ımız var, bizim İzzeddin Keykavus’umuz var, bizim Fatih’imiz var, bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz var!" Ayrıca, "Geçmişini bilmeyen milletler, geleceğini inşa edemez" ifadesine vurgu yaptı ve tarihin genç kuşaklara aktarılmasının önemini yineledi.

"Sinop, ilelebet Türk yurdu kalacaktır!" sözünü de aktaran Özarslan, fethin Türklerin Karadeniz’e açılmasında bir dönüm noktası olduğunu; İzzeddin Keykavus’un ise Türkiye Selçuklu Devleti için stratejik bir başarıya imza attığını ifade etti.

geleceğe koruma ve sahip çıkma çağrısı:

Vali Özarslan, kentteki tarihî kimlik, doğal güzellik ve kültürel zenginliğin korunmasının gerekliliğine değindi. Sinop’un doğal liman özellikleri ve coğrafi konumunun şehir için stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, "Bu güzel şehre hep birlikte sahip çıkacağız" çağrısını yineledi.

Konuşmasının sonunda Özarslan, Sultan I. İzzeddin Keykavus’u, fetihte mücadele eden kahramanları ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak Sinop’un fethinin 812. yıl dönümünü kutladı. Kutlamalar, törenlere katılanların anma ve birlik söylemleriyle sona erdi.

Sinop’ta fethin 812. yılı kutlandı

Sinop’ta fethin 812. yılı kutlandı

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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