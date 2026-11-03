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Yeni dönemde sorumluluğu vurgulayan Tanoğlu mazbatasını aldı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nda 24 Ekim 2026 seçimlerinde yeniden başkan seçilen Ahmet Tanoğlu, mazbatasını alarak üyelerine teşekkür etti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 21:52

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EDİTÖR: Emre Koç

Yeni dönemde sorumluluğu vurgulayan Tanoğlu mazbatasını aldı

Erzincan TSO başkanlığına yeniden seçilen Ahmet Tanoğlu mazbatasını aldı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Ahmet Tanoğlu, 24 Ekim 2026 tarihli oda seçimlerinin ardından mazbatasını teslim aldı. Mazbata, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan Hakim Ali Öztürk tarafından verildi.

göreve başlama ve teşekkür:

Tanoğlu, yeniden göreve seçilmenin hem mutluluk hem de sorumluluk taşıdığını vurguladı. Üyelerin güven ve desteği sayesinde yeniden başkanlığa layık görülmenin kendisi için önemli olduğunu belirten Tanoğlu, bu destek için tüm üyelere teşekkür etti ve mazbatayı Erzincan’a hizmet etme sorumluluğunun bir emaneti olarak gördüğünü ifade etti.

öncelikler ve çalışma anlayışı:

Yeni dönemde oda çalışmalarını istişare anlayışıyla sürdüreceklerini belirten Tanoğlu, üyelerin sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye öncelik vereceklerini bildirdi. Tanoğlu, esnaf, tüccar, sanayici ve girişimcilerin taleplerinin Oda için önemli olduğunu; bu talepler doğrultusunda somut adımlar atılacağını kaydetti.

Yönetim kurulu, meclis ve meslek komiteleriyle koordineli çalışacaklarını söyleyen Tanoğlu, Erzincan ekonomisinin gelişmesi, üretimin ve ticaretin güçlenmesi için kurumlarla iş birliğini artıracaklarını belirtti. Bu yaklaşımın, şehirdeki ekonomik potansiyelin ileriye taşınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Seçim sürecinin ardından mazbata töreni, Tanoğlu'nun yeni dönemdeki yönelimini ve üyelere verdiği önemi simgeleyen bir başlangıç niteliği taşıdı. Tanoğlu, görev süresi boyunca şeffaflık, iletişim ve ortak akıl ilkeleriyle hareket edeceklerini tekrar vurguladı.

ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLEN AHMET TANOĞLU...

ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLEN AHMET TANOĞLU, MAZBATASINI ALDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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