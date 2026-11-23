Olayın gelişimi:

Olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Payas Caddesi'nde meydana geldi. Trafik halinde ilerleyen bir aracın önünden, tırın arkasından aniden ters yönden çıkan bir otomobil sürücüleri tehlikeye düşürdü. Karşı yönden kontrolsüzce gelen araç, trafik kurallarını ihlal eder şekilde yoluna devam etti.

Son anda yapılan manevra ve görüntüler:

Önündeki aracın sürücüsü, muhtemel çarpışmayı son anda fark ederek anlık bir manevra yaptı ve kazadan kurtuldu. Olayın tamamı araç kamerasına yansıdı; görüntülerde ani çıkış, sürücünün refleksi ve aracın kontrolü dikkat çekiyor. Kayıt, sürücünün erken fark etmesinin olası bir kazayı engellediğini net biçimde gösteriyor.

Trafik güvenliği açısından çıkarılacak dersler:

Görüntüler, trafikte dikkat ve yol kontrolünün önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Her sürücünün hızını, görüş mesafesini ve olası tehlikeleri sürekli değerlendirmesi; ayrıca kurallara uyulması, benzer olayların önlenmesinde belirleyici rol oynar. Bu tür vakalar, sürücülerin özellikle dar veya görüşün kısıtlı olduğu güzergahlarda daha tedbirli olması gerektiğini hatırlatıyor.

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