olay yeri ve müdahale:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Milas Hisarbaşı Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde bir araçta yangın olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerinde aynı zamanda soğutma çalışması yapıldı.

hasar ve olası neden:

Yangında otomobilin motor ve konsol bölümlerinde maddi hasar meydana geldi. İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik akımından çıktığı yönünde bulgular olduğu bildirildi.

Yetkililer yangının kesin nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor; şu aşamada can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGINDA ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.