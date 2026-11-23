Siirt'te yangın kısa sürede kontrol altına alındı:
Siirt'in Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
müdahaleye katılan ekipler:
Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını engelledi ve yangını söndürdü.
tahliye ve sağlık müdahalesi:
Yangın nedeniyle iş yerinin üst katlarında bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek tedaviye alındı.
yangının çıkış nedeni:
Yangının çıkış nedeni yetkililer tarafından araştırılıyor.
SİİRT'İN BAHÇELİEVLER MAHALLESİ HÜKÜMET BULVARI'NDA BULUNAN BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.
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