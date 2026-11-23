ETSO'da 21 Kasım 2026 seçimleri ve sonuçları:

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 21 Kasım 2026 seçimlerinde tarihî bir eşik aştı. Dr. Zeynep Polat, Lütfü Yücelik liderliğindeki mavi listenin 30 meslek grubunun 25’inde başarı elde ettiği süreçte, 17. Meslek Grubu'ndan Ömer Düzgün ve Furkan Büçge ile birlikte meclise seçildi. Polat, ETSO'nun 141 yıllık geçmişinde meclise giren ilk kadın üye oldu ve yeni dönem meclisinde kadınları temsil eden tek isim olma özelliğini taşıyor.

Akademik ve mesleki birikim:

Polat, Atatürk Üniversitesi İşletme ve Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu. İlk yüksek lisansını işletme, ikinci yüksek lisansını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında tamamladı ve işletme doktorasını Birleşik Krallık merkezli St. Clements University'de yaptı. Akademik birikimi, saha deneyimi ve girişimci kimliği bir araya gelerek mecliste kadın temsilini güçlendirecek nitelikler taşıyor.

USİKAD Erzurum İl Başkanı ve Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucu Başkanı olan Polat, 2019 yılında yedi kadınla temellerini attığı kooperatifin bugün yaklaşık 500 kadın üreticiye ulaşmasına öncülük etti. Gıda üretimi ve kadın girişimciliği alanındaki çalışmalarının yanı sıra, aile şirketi bünyesinde endüstriyel temizlik, kimya ve üretim teknolojileri sektörlerinde de faaliyet gösteriyor.

Hedefler, değerlendirme ve sorumluluk:

Seçim sonuçlarını değerlendiren Dr. Zeynep Polat, şu ifadeleri kullandı: "ETSO’nun 141 yıllık tarihinde ilk kadın meclis üyesi seçilmek, şahsım için büyük bir onur ve önemli bir sorumluluktur. Bu gelişmeyi yalnızca bireysel bir başarı değil, kadınların ekonomik karar alma mekanizmalarındaki temsili açısından tarihî bir kazanım olarak değerlendiriyorum. Akademik birikimim ve hayatımdaki tecrübemle Erzurum’un üretim, istihdam ve ihracat kapasitesinin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyorum."

Yeni döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Polat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bizim için asıl başarı, kazanılan bir seçimin ardından üstlenilen sorumluluğu kalıcı bir değere dönüştürebilmektir. Erzurum’un ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımak, üretim ve girişimcilik kapasitesini güçlendirmek, iş dünyamızın ortak hedeflerine katkı sunmak için kararlılıkla çalışacağız."

Polat'ın meclise seçilmesi, ETSO bünyesinde kadın temsili bakımından yeni bir dönemin işareti olarak okunuyor. Önümüzdeki süreçte hem kooperatif deneyimi hem de akademik altyapısı üzerinden üretim, istihdam ve kadın girişimciliğine yönelik somut adımların takip edilmesi bekleniyor.

1885 YILINDA KURULAN ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASININ TARİHİNDE BİR İLKE İMZA ATAN ZEYNEP POLAT, 21 KASIM 2026 SEÇİMLERİNDE MECLİS ÜYELİĞİNE SEÇİLEN İLK KADIN OLDU. POLAT, YENİ DÖNEM MECLİSİNDE KADINLARI TEMSİL EDEN TEK İSİM OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR.